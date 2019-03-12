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Шокированные матери снимут порнофильм для детей 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пять матерей из Великобритании, пришедшие в ужас от содержания онлайн-порно, снимут порнофильм, который не стыдно показать детям. Этому будет посвящен новый проект Channel 4 под названием Mums Make Porn, пишет The Daily Mirror.
В рамках шоу женщинам показали доступное в интернете хардкор-порно. Мать шестилетнего ребенка Луиза из Манчестера оказалась настолько травмирована увиденным, что ее стошнило. 40-летняя Сара из Северного Уэльса расплакалась, когда увидела в порно сцены изнасилования.
«Если бы это было первым, что я увидела о сексе, я бы окаменела, — сказала она. — Мы должны показать детям, что есть что-то еще, кроме этого ужасного дерьма, которое мы видим в интернете».
Сара отметила, что если бы ее сын обращался с женщиной таким образом, как актер в порно, она «надрала бы ему задницу».
Женщины указывают, что современные фильмы для взрослых вводят подростков в заблуждение относительно реального секса.
«Они должны понимать, что это не нормально», — считают матери.
Фильм, который они снимут, будет показан в последней части шоу, во время вечеринки, на которой участницы проекта соберут друзей и детей.
Ранее о необходимости разоблачать порно заявили некоторые ученые. В частности, группа исследователей из Национального университета Ирландии пришла к выводу, что школьники должны изучать порнографический контент для понимания того, что происходящее на экране — постановка, а участники действа — актеры. Изучение фильмов для взрослых, по мнению специалистов, поможет подросткам избежать последующего травмирующего опыта, когда выяснится, что секс в реальной жизни далек от показанного в порно.
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