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Шнурок и полиэтилен: что берут женщины в роддом 

Рамблер 27 минут назад
Беременные женщины из Австралии, Великобритании, США, Малави, Замбии, Танзании и Мадагаскара рассказывают, что они везут с собой в больницу.
Каждая женщина, готовясь к рождению ребенка, обязательно собирает «тревожную сумку», в которую кладет все вещи, которые могут пригодиться ей и младенцу сразу после рождения малыша.
Женщины из семи разных стран показали, что они считают необходимым взять с собой в роддом. И если почти все среди обязательных вещей указали одежду и одеяло для ребенка, а также бутылку с водой, то в остальном набор необходимого для женщин из бедных и развитых стран разительно отличается.
И если, например, европейские роженицы не забывают упаковать в сумку удобную одежду для себя, уходовые средства для личной гигиены и даже iPad, то будущие мамы из бедных стран ограничиваются порой рулоном полиэтилена и шнурком для перевязки пуповины.
Дети , Фото
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