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Эксперты — о том, как опознать родителей-садистов 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
История с пятилетней девочкой-маугли, найденной в куче мусора в квартире на Ленинградском шоссе, получила новое развитие. Сейчас главный вопрос не просто в том, какова вина матери в произошедшем, но и в том, почему об этом столь долгое время молчали соседи и органы опеки. Корреспондент «ВМ» выяснила, в каком состоянии сейчас находится ребенок и как опознать родителей-извергов.
Показания свидетелей и органов опеки по поводу того, почему никто не обращал внимание на происходящие за дверью одной из столичных квартир, существенно разнятся. Пока соседи утверждают, что не раз обращались в органы опеки, департамент социальной защиты эти сведения журналистам опровергает. О матери истощенной девочки, которую уже задержали правоохранители, известно немного: Ирина Гаращенко, 45 лет, безработная, долг за коммуналку — больше полумиллиона. Единственное, что говорит женщина: изредка была вынуждена уходить и оставлять дочь в одну.
— Сейчас девочка находится в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному, — рассказал главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов. — Были легкие катаральные явления, на коже в области шеи найдена вросшая резинка для волос, которую мы хирургическим путем удалили. Сейчас девочка лежит в больнице, ею активно занимаются психологи и врачи, она проходит полное обследование. Достаточно контактна, тянется к людям, понимает все, что ей говорят, улыбается, но пока не говорит. Непонятно, в результате ли перенесенного стресса или она не говорила изначально. Единственное, чего боится, — это воды. Достаточно активно ест, дефицита в массе тела нет. Учитывая, что мы планируем активно работать с психологами и неврологами, в больнице девочка проведет еще семь-восемь дней. Следов насильственных действий мы не заметили, но были признаки недостаточного ухода за ребенком.
Но остается актуальным вопрос: как предотвращать подобные трагедии.
В случае, если у вас есть подозрения в избиении ребенка в семье, живущей по соседству, следует обратиться в уполномоченные инстанции: к участковому уполномоченному полиции, в органы опеки и попечительства, которые должны провести соответствующую проверку. Или — в прокуратуру, которая обладает правом контролировать работу других органов. А уполномоченный по правам ребенка инициирует более серьезные действия.
— Следует отметить, что оценка благополучия в семье со стороны соседей тоже не всегда бывает адекватной, — считает кандидат культурологии, практикующий детский психолог Елена Лосева. — Кто-то бежит в органы опеки, увидев чужого ребенка в неопрятном виде, а по факту оказывается, что родители, зная пристрастия своего чада активно играть на улице, просто решили не портить новую одежду. Нужно разграничивать бдительность и вмешательство в чужую частную жизнь.
По действующему законодательству Российской Федерации, статья 56 Семейного кодекса РФ «Право ребенка на защиту» гласит: чадо имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. Согласно тексту статьи, «при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка».
КАК УЗНАТЬ, ИЗДЕВАЮТСЯ ЛИ НАД РЕБЕНКОМ РОДИТЕЛИ?
  • Из квартиры по соседству часто слышны крики, ругань и плач.
  • Ребенок появляется на улице изможденным, боится окружающих.
  • Родители ребенка избегают разговоров о его здоровье и психологическом состоянии.
  • Другие соседские дети упоминают о том, что ребенок рассказывал им об избиениях или других неправомерных действиях со стороны родителей.
  • О жестоком обращении с ребенком ходят слухи среди других соседей или знакомых семьи.
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