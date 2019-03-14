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Мать отказалась от сына из-за плохих оценок 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Жительница китайского города Лоян прилюдно ударила 12-летнего сына и отказалась пускать его домой из-за того, что мальчик получил за школьный тест не 95 баллов, а 81. Ребенка спасли полицейские, сообщает Daily Mail.
За плохую, по мнению женщины, успеваемость, она ударила сына по лицу посреди улицы. После этого она села в машину и уехала, оставив школьника одного.
Наблюдавшие за происходящим прохожие вызвали полицию. Стражи порядка отвезли ребенка домой, но мать сказала, что сын ей не нужен. В настоящий момент мальчик живет у дяди.
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