Мать отказалась от сына из-за плохих оценок

Жительница китайского города Лоян прилюдно ударила 12-летнего сына и отказалась пускать его домой из-за того, что мальчик получил за школьный тест не 95 баллов, а 81. Ребенка спасли полицейские, сообщает Daily Mail.

За плохую, по мнению женщины, успеваемость, она ударила сына по лицу посреди улицы. После этого она села в машину и уехала, оставив школьника одного.

Наблюдавшие за происходящим прохожие вызвали полицию. Стражи порядка отвезли ребенка домой, но мать сказала, что сын ей не нужен. В настоящий момент мальчик живет у дяди.