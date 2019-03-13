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Сергей Безруков показал 3-месячного сына 

Рамблер 1 час назад
Актёр Сергей Безруков не стремится афишировать личную жизнь. Уже три года он женат на режиссёре Анна Матисон. В 2016 году у пары появилась дочь Мария, а в ноябре прошлого года Безруков стал отцом сына Степана. Сергей и Анна не балуют публику фотографиями детей, но недавно впервые опубликовали фото малыша. Маленький Степан на снимке запечатлён возле аквариума, а сам Сергей прокомментировал так: «Два года назад такая же была картина. Сначала дочь. Теперь сын телевизор смотрит. Замечательный телевизор».
Дети , Видео , Звёзды , Анна Матисон
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