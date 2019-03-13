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Контроль за продуктами в детских учреждениях ужесточат 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В российском правительстве решили ужесточить контроль за качеством продуктов, которые поставляют в школы, больницы и детские сады. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Такое решение было принято вследствие недавней вспышки дизентирии, которая произошла в семи детских садах столицы. Дети заболели предположительно из-за некачественного творога фирмы "Чаплыгинмолоко".
Теперь этим вопросом плотно займутся представители Минсельхоза и Роспотребнадзора по поручению вице-премьера Алексея Гордеева.
Ужесточение может быть связано с введением обязательных исследований продуктов для госучреждений в лаборатории. По данным "Коммерсанта", фактически же это сведено к фррмальной проверке документации. Хот в пищевых компаниях утверждают, что продукты в обязательном порядке проходят все необходимые исследования, на что компании ежегодно тратят колоссальные деньги. Ужесточение правил может привести к монополизации рынка крупными компаниями.
Женский форум
Дети , Алексей Гордеев , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Минсельхоз
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