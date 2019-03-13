Контроль за продуктами в детских учреждениях ужесточат

российском правительстве решили ужесточить контроль за качеством продуктов, которые поставляют в школы, больницы и детские сады. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Такое решение было принято вследствие недавней вспышки дизентирии, которая произошла в семи детских садах столицы. Дети заболели предположительно из-за некачественного творога фирмы "Чаплыгинмолоко".

Ужесточение может быть связано с введением обязательных исследований продуктов для госучреждений в лаборатории. По данным "Коммерсанта", фактически же это сведено к фррмальной проверке документации. Хот в пищевых компаниях утверждают, что продукты в обязательном порядке проходят все необходимые исследования, на что компании ежегодно тратят колоссальные деньги. Ужесточение правил может привести к монополизации рынка крупными компаниями.