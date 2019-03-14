Девочку-«маугли» вернули матери

Девочку, найденную плачущей в пустой квартире в Раменском, отдали матери.

«Ситуация не криминальная. Мама одинокая, у нее много подработок. Она вышла из дома и думала, что вернется пораньше, но вернулась позже. Ребенок испугался, заплакал, соседи отреагировали. Эта ситуация говорит нам о том, что нам надо вырабатывать дополнительные меры поддержки для одиноких мам, которые иногда воспитывают даже нескольких детей», — рассказала телеканалу «360» детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

Напомним, ребенка, оставленного одного в квартире в Раменском, нашли полицейские после звонка от соседей. Как выяснилось позже, мать оставила девочку дома одну из-за болезни, а сама ушла на работу. Но правоохранительные органы посчитали ситуацию подозрительной и забрали дочь у матери.

После этого женщина написала заявление с просьбой вернуть ребенка. Специальная комиссия оценила условия проживания семьи, изучила характеристику матери и проверила место ее работы. В итоге представители комиссии разрешили вернуть ребенка.

Ранее сообщалось, какой прогноз дали врачи относительно развития девочки-маугли, найденной в московской квартире.