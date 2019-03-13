Главные лайфхаки для выхода из декрета

Чем ближе момент выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком, тем сильнее маму накрывают тревоги и переживания. Справится ли ребёнок без меня? Справлюсь ли я после такого долгого перерыва? И нормально ли вообще не хотеть выходить на работу? Мы спросили об этом экспертов по подбору персонала и самих мам в декрете.

Подготовим ребёнка

Главный страх молодой мамы касается детей, поэтому с них и стоит начать подготовку к выходу из декрета. Не откладывайте до последнего поход в детский сад. Лучше, если к моменту выхода мамы на работу адаптация уже закончится. И даже если ребёнок остаётся с бабушкой, лучше начать делать это заранее. Не бойтесь, если в первое время малыш будет чересчур капризен, эмоционален, станет хуже спать — это нормальные признаки серьёзных перемен в жизни. Волноваться стоит, если в течение длительного времени (обычно от 3 до 6 месяцев) ситуация не изменится. В этом случае может помочь консультация психолога или невролога.

Инна Дорохова, мама погодок:

«Нужно поговорить с ребенком и дать ему понять, что вы считаете его взрослым, потому что он уже ходит в детский сад. Пообещайте (и обязательно выполняйте), что будете вечерами рассказывать друг другу всё самое интересно за день и советоваться в затруднительных ситуациях. А выходные будете проводить вместе».

Не пытайтесь обмануть ребёнка — убежать, пока он отвлёкся или занят мультиками. Этими приёмами вы лишаете его возможности попрощаться с самым дорогим и важным человеком — с вами. Гораздо лучше каждый день исполнять ритуалы прощания и обеспечить эмоциональный контакт перед расставанием.

Организуем быт

На втором месте после переживаний за ребёнка стоит страх перед огромным объёмом новых обязанностей. Обычно женщина понимает, что даже после выхода на работу её домашние дела никуда не денутся — придётся искать время на готовку, уборку, стирку, глажку. Почти наверняка бытовые заботы займут все выходные и вечера. И скорее всего со статусом «идеальной хозяйки» придётся распрощаться. А следом придут чувства стыда и вины.

Опытная мама Инна Дорохова советует заранее продумать и решить все тревожные пункты, в том числе найти «помощников». Родственники, соседи, няни или даже сервисы по уборке квартиры и стирке белья могут освободить работающую маму от части рутинных дел. Когда по всем фронтам будет подготовлен тыл, страхи уйдут сами собой.

Готовимся сами

Эксперт в области развития карьеры Наталья Сторожева подтверждает, что за время декрета действительно многое забывается. Ослабляются профессиональные навыки, теряется темп и динамика, даже простые задачи занимают больше времени. Но дело здесь не в самом декрете. С подобными проблемами сталкивается каждый сотрудник после длительного перерыва в работе.

Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива»:

«Если вы планируете вскоре развивать карьеру, придется следить за новостями в своей отрасли, заниматься самообразованием. Сейчас при желании можно найти массу вариантов: регистрируйтесь на онлайн-курсы, вебинары, читайте профильные статьи, слушайте лекции. Это поможет не терять «рабочую форму», не отстать от коллег и не потерять своей рыночной стоимости».

Многие работодатели предлагают женщинам с маленькими детьми мягкую программу адаптации. Они работают удалённо, приезжают в офис на несколько часов в день или несколько дней в неделю. Порой достаточно предложить такой вариант руководству.

Ищем работу по душе

Если выходить из декрета некуда, начните с составления нового резюме. Оно должно соответствовать новым ценностям, интересам, знаниям и навыкам. Пусть работодатель узнает из него, почему вы лучший кандидат на ту или иную должность, в чём ваше преимущество.

Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива»:

«Основная тревога руководителей — бесконечные «отпрашивания» и частые больничные молодых мам. Успокойте работодателя, упомяните, что для экстренных ситуаций у вас есть надежный тыл: бабушка, няня. Другое опасение работодателя — смещённая мотивация женщины, которая уже не захочет ехать в командировки и задерживаться на работе. Говорите о полученных в декрете знаниях, озвучивайте идеи. Работодателю нужны «горящие глаза», а не фразы «я устала сидеть дома» и «мне просто нужна работа».

Если вы планируете открыть собственный бизнес, то стоит подготовить презентацию для близких. Именно они в первое время будут вашей поддержкой и опорой — своеобразными инвесторами. А потому им нужно «продать» свою идею.

Работаем мамой

В последнее время развивать карьеру в декрете стало модным трендом. Но совсем не обязательно ему следовать. Желание быть домохозяйкой нормально. Здраво оцените финансовое положение и примите совместное решение на семейном совете. А если выходить на работу отчаянно не хочется, а денег не хватает, можно воспользоваться альтернативным вариантом.

«Можно пробовать свои силы на условиях удалённой работы — выполнять отдельные проекты по удобному графику и развивать свои навыки. Например, в моём кадровом агентстве ProPersonnel большая часть рекрутеров — это мамы с маленькими детьми, которые работают удалённо. Они профессионалы и при этом могут сами выбирать объём и состав проектов по подбору персонала, корректировать собственный рабочий график».

Важно принять решение, что без выхода на работу, детского сада или няни не обойтись. Если мама «через не могу и не хочу» выходит на работу, дети это чувствуют и используют скрытые резервы, например, психосоматику. Её симптомами могут быть частые болезни (особенно без высокой температуры), специфические «утренние» приступы тошноты и диареи. Таким способом ребёнок, сам того не понимая, даёт маме возможность не выходить на работу и остаться с ним дома.

Решаем проблемы по мере их поступления

Почти каждая мама перед выходом из декрета испытывает сильнейший стресс из-за страха и тревоги. Мы заранее рисуем себе ужасные картины будущего, где нашему ребёнку плохо в детском саду, а мы становимся худшим сотрудником месяца. Но на самом деле всех этих бед может и не случиться.

Боитесь за ребёнка в детском саду? Читайте отзывы о выбранном дошкольном учреждении и воспитателе, продумайте другие варианты, например, частный сад или няню. Переживаете, что теряете квалификацию в декрете? Найдите онлайн-курсы, читайте новости своей сферы деятельности, больше общайтесь с коллегами и обсуждайте текущие дела. Боитесь так и не найти работу? Просто опубликуйте резюме и откликнитесь на десяток вакансий. Определите персонально для себя «испытательный срок» и просто попытайтесь его выдержать. В конце концов, должность мамы у вас точно уже никто не отнимет.