85% детей не в состоянии обойтись без телефона

Подавляющее большинство детей, а именно 85% признаются, что не в силах обходиться без своего смартфона.

Андрей Сиденко , эксперт компании по детской онлайн-безопасности, отметил, что у этой темы есть два аспекта.

Во-первых, исследование показало, что опрошенные дети не могут никаким другим образом воспользоваться контентом в интернете. То есть телефон для них — это единственный доступный способ поиска информации в Сети.

Во-вторых, есть две вещи, которые дети готовы до последнего скрывать от родителей: сайты, которые они посещают для поиска разного рода информации, а также время, которое они непосредственно проводят в интернете на самом деле.