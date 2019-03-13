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85% детей не в состоянии обойтись без телефона 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Подавляющее большинство детей, а именно 85% признаются, что не в силах обходиться без своего смартфона.
С таким заявлениям выступили представители компании "Лаборатория Касперского", которые провели соответствующее исследование.
Андрей Сиденко, эксперт компании по детской онлайн-безопасности, отметил, что у этой темы есть два аспекта.
Во-первых, исследование показало, что опрошенные дети не могут никаким другим образом воспользоваться контентом в интернете. То есть телефон для них — это единственный доступный способ поиска информации в Сети.
Во-вторых, есть две вещи, которые дети готовы до последнего скрывать от родителей: сайты, которые они посещают для поиска разного рода информации, а также время, которое они непосредственно проводят в интернете на самом деле.
Дети , Андрей Сиденко , Лаборатория Касперского
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