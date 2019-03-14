Женщина родила двух детей и лишилась всех волос на теле

Жительница британского города Маргит, графство Кент, призналась, что полностью облысела после того, как родила двух детей. Ее историей поделилось издание The Sun.

Рима Тейсен (Rima Theisen) рассказала, что впервые у нее начали выпадать волосы примерно через шесть месяцев после рождения сына в марте 2016 года. Вскоре это прекратилось, но после появления на свет дочери в сентябре 2017 года ее состояние ухудшилось. К августу 2018 года 37-летняя женщина лишилась последних волос на теле.

Все началось с осознания, что на расческе остается слишком много волос. Затем Тейсен начала находить клоки волос на полу. Британка прочитала в интернете, что такое случается в послеродовой период и, как правило, проходит через несколько месяцев.

Однако после рождения второго ребенка волосы начали выпадать так быстро, что не успевали отрасти. Тейсен обратилась к терапевту, но та не восприняла жалобы женщины всерьез.

В мае 2018 года женщина приняла решение сбрить оставшиеся пряди и отдать их на парики страдающим от рака подросткам. Поначалу Тейсен переживала из-за отсутствия волос и пыталась носить парики, но вскоре перестала это делать. Муж и родственники поддержали ее.

Когда в июле 2018 года британка вышла из декрета на работу стюардессой, пассажиры начали регулярно спрашивать ее, не проходит ли она химиотерапию. Вскоре у нее выпали брови и ресницы, а к концу лета она лишилась последних волос на теле. Тейсен носит накладные ресницы и сделала татуаж бровей, чтобы выглядеть более естественно.

Доктора объясняют случившееся тотальной алопецией — при этом аутоиммунном заболевании иммунная система атакует клетки волосяных фолликул. Как правило, волосы у больных алопецией не отрастают.

«Прошло несколько месяцев, а волосы и не думают расти. Я приняла, что мои волосы ко мне не вернутся. Как ни странно, я скучаю по ним меньше, чем ожидала»,

— призналась Трейсен. Она отметила, что получает множество комплиментов из-за необычной прически. Британка носит парик только «по случаю».