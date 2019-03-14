Ребенок прожил пять дней в горах без еды и воды

На севере Никарагуа обнаружили ребенка, прожившего пять дней в горах без пищи и воды. Об этом сообщает издание The Mirror.

Двухгодовалого Энтони Йохендри Монтенегро Эррера (Anthony Yohendri Montenegro Herrera) нашла соседка Марвин Гомес (Marvin Gomez) в 300 метрах от дома. Ребенка направили в больницу, где его тщательно обследовали. По словам врачей, кожа мальчика была раздражена и покрыта грязью, однако в остальном юный пациент был здоров.

Медикам не удалось выяснить, как Энтони Йохендри удалось прожить пять дней без пропитания, воды и теплой одежды. Отец ребенка Лазаро Монтенегро (Lazaro Montenegro) выдвинул предположение, что его могли похитить и спустя время отпустить на свободу.

На данный момент Энтони Йохендри находится в больнице под наблюдением врачей. Местные правоохранительные органы начали расследование и выясняют, кто мог быть причастен к исчезновению мальчика.

В сентябре 2018 года сообщалось, как в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР после четырехдневных поисков нашли заблудившуюся в лесу 22-месячную девочку. Ребенок забрел в лес, играя возле деревни с другими детьми фермера. После нескольких дней в лесу она страдала от обезвоживания, но в целом была здорова.