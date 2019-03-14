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Шведская школьница может получить Нобелевскую премию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @gretathunberg
Юная Грета Турнберг прогуляла школу, но вместо вызова родителей к директору, получила номинацию на Нобелевскую премию мира. Дело в том, что девочка вместо занятий устроила одиночный пикет возле дания парламента Швеции.
Таким образом Грета выразила свой протест против невыполнения условий Парижского договора о сокращении вредных выбросов.
Грета Турнберг является известным экологическим активистом, в частности, она уже несколько лет занимается борьбой против глобального потепления. Своим примером Грета вдохновила немало школьников по всему миру.
Несмотря на юный возраст, Грета уже выступала на таких серьезных площадках, как Всемирный экономический форум в Давосе и конференция ООН по климатическим проблемам.
Сейчас на соискание Нобелевской премии мира выдвинуто 223 человека и 78 организаций.
Дети , ООН
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