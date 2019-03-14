Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 продуктов, которые нельзя давать детям 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Некоторые продукты питания приносят больше вреда, чем пользы.
Привычка к правильному питанию рождается в детстве, правда, не все полезные для взрослых продукты одинаково полезны для детей. Рассказываем, потребление каких продуктов стоит ограничить — некоторые из них вас удивят. В списке как знакомые продукты, провоцирующие ожирение, так и те, которые полезны, но сложны для переваривания детским организмом.

Конфеты

Удивительно, что до сих пор многие верят, что сладости ускоряют работу мозга — это утверждение давно опровергнуто американскими учеными, доказавшими, что простые углеводы, наоборот, замедляют мыслительный процесс. Более того, они являются одной из причин набора лишнего веса — энергия, получаемая из этих продуктов, не успевает тратиться при низкой активности. Обращайте внимание на состав — часто в нем больше консервантов, чем натуральных ингредиентов. Вместо шоколадных батончиков, в составе которых не чистый шоколад, а порошок какао и пальмовое масло, сделайте конфеты сами: измельчите в блендере сухофрукты — подойдут финики, курага, чернослив — и орехи. Готовую смесь скатайте в шарики небольшого размера и обваляйте в кунжуте или какао.

Чипсы

Картофель сам по себе — источник простых углеводов и крахмала, а в сочетании с маслом превращается в скопление ненасыщенных жиров, которые вместо пользы здоровью волос и кожи приносят только жировые отложения в боках. К тому же, чипсы имеют небольшой вес, а поэтому съедаются, как и любые снеки, очень быстро. В итоге вместо стандартной порции в 30—40 граммов, вы можете съесть целую упаковку, равную половине дневной нормы калорий. Если дети любят похрустеть, предложите им полезные снеки из фруктов — в продуктовых магазинах продаются сушеные очищенные яблоки, бананы, манго и другие фрукты, порезанные на ломтики и высушенные в дегидраторе — приборе для «вытягивания» жидкости из структуры продукта. Также более полезны будут чипсы из батата, свеклы, тыквы. Покупайте более дорогие товары — в их составе нет ничего лишнего, кроме овоща, масла и соли.

Жевательная резинка

На рынке представлено множество видов «жвачки», в том числе детская, якобы одобренная стоматологами. На самом деле ни один квалифицированный специалист не разрешит ребенку жевательную резинку ни до, ни после еды. Во-первых, в жевательной резинке много сахара — вместо обычного белого сахара в нее добавляют изомальт, фруктозу и другие виды сахарозаменителей, которые точно так же вредны. Во-вторых, сладкий вкус провоцирует выделение желудочного сока — организм думает, что в него сейчас поступит очередная порция еды, но обманывается нами же. В результате выработанный сок повышает кислотность среды и со временем вызывает болезни желудка, в том числе хроническую повышенную кислотность.

Морепродукты

Считается, что морские гады — источник чистого белка и важных микроэлементов, таких как йод, кальций, магний и другие. Так и есть. Однако белка в морепродуктах порядка 15—30 граммов на 100 граммов продукта, в зависимости от вида, что слишком много для ребенка. Пищеварительная система ребенка более слабая, чем у взрослого, поэтому любая «тяжелая» пища оказывает большую нагрузку на организм. Если жиры и углеводы перерабатываются достаточно просто, то белок перерабатывается вплоть до 6—8 часов. Представьте, что будет, если на ужин ребенок съест порцию мидий или креветок. К тому же, в морепродуктах содержится холестерин — это жирообразующий компонент, который дополнительно усиливает нагрузку на органы. Ребенку лучше получать белок с помощью нежирного мяса и речной рыбы. Несколько раз в неделю можно давать морскую рыбу, а морепродукты пусть станут исключением из правил — во время поездки на море или похода на ужин в ресторан.

Зелень

В небольшом объеме такие продукты, как сельдерей, листья салата, петрушка и прочие действительно полезны. Правда ключевое здесь — «в небольшом объеме». Зелень может провоцировать накопление солей в организме, которые отразятся в анализах ребенка — врач может заподозрить нарушение и направить его на дополнительное обследование. Также зелень достаточно сложно перерабатывается детским организмом, оказывая нагрузку на кишечник и печень — структура зеленых стеблей жесткая, плохо разрушается желудочным соком, поэтому переваривается в почти неизмененном виде. Лучше сделать ребенку салат из огурцов и помидоров — будет полезнее.
WomanHit.ru: последние новости
«Никто не мог видеть живота Заворотнюк: его не было» Напитки, без которых никак не обойтись весной Лазарев порадовал подписчиков фото подросшего сына
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуации, которые кричат, что отношения обречены
Как пережить кризис среднего возраста
«Никогда не говорите мужу, что его мама плохая»1
«Танцевала даже перед якудза»11
Бритни Спирс не может выйти замуж из-за отца
Новости партнеров
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 марта
Психология
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Звездные родители, воспитывающие детей в строгости
Дети Звёзды
Опасность, поджидающая любителей изюма
Еда Здоровье
Зрелых людей призвали отказаться от трех продуктов
Еда
Лобода поделилась откровенным фото в Сети
Звёзды
73-летняя певица выглядит на 40
Красота Здоровье
«Никто не мог видеть живота Заворотнюк: его не было»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение