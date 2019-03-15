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Японцы разработали искусственную женскую грудь 

Мир24 5 часов назад
Фото: Мир24
Японская компания Dentsu придумала и разработала искусственную грудь, которая поможет молодым отцам подменять мам при кормлении малышей. Новинку презентовали на фестивале высоких технологий SXSW в Остине (штат Техас, США). Об этом передает агентство ТАСС.
«Дети в нашей стране спят меньше всех в мире. Мы хотим решить проблему и помочь отцам активнее участвовать в жизни своих детей», — указал представитель компании.
Как отмечается, речь идет о переносном устройстве, которое напоминает женскую грудь. Оно оснащено специальным резервуаром для молока или молочной смеси, а также соской. Гаджет отслеживает сон и кормление ребенка. Кроме того, искусственная грудь позволит родителям видеть всю необходимую информацию о ребенке в мобильном приложении.
Добавим, что пока Dentsu не выпустила необычный товар на рынок, но в ближайшее время намерена это сделать собирается это сделать.
Ранее сообщалось, что американка спасла щенка, при этом не отрываясь от кормления сына. В Сети появилось фото, на котором она вызволяет собаку из-под машины и одновременно выполняет материнский долг — дает своему малышу грудь.
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Дети , ИТАР-ТАСС
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