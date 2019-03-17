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Американка травила сына своей кровью 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: News.ru
Жительница американского штата Виргиния травила сына инъекциями своей крови, когда мальчик находился на лечении в больнице. Пятилетнего ребёнка мучали постоянные кровотечения, за два месяца — семь визитов к врачам.
Элизабет Мэлоун возмутилась методами лечения и попыталась обратить на себя внимание медиков, пишет NBC New York. Женщина начала вкалывать свою кровь парню, когда он находился в реанимации.
Медсестра заметила шприц у женщины, а позже увидела испачканные салфетки в ванной. После находок в палате юного пациента установили видеонаблюдение и сразу стало понятно — мать делает инъекции сыну, из-за чего его постоянно бросает в жар. Инциденты произошли в апреле 2018-го.
После разбирательств Мэлоун арестовали. Приговор огласят в июле 2019 года. По словам обвиняемой, она не хотела навредить ребёнку, а лишь пыталась воссоздать симптомы недуга.
Ранее News.ru сообщал, что родителям учеников одной из челябинских школ рассказали о том, что одноклассница их детей умерла за сутки от менингита, только спустя два дня после трагедии. При этом учреждение не стали закрывать на карантин, а руководство якобы попросило не афишировать историю.
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