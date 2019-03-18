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Жительница США родила шестерых детей за девять минут 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 часа назад
Фото: Facebook
У Тельмы Чиака из Техаса родилось сразу четверо сыновей и две дочери.
Американка по имени Тельма Чиака 17 марта утром по местному времени стала многодетной мамой в больнице в Техасе. Женщина родила сразу три пары близнецов: две пары сыновей и одну — дочерей. Причем, родились шестеро малышей стремительно — буквально за девять минут.
Роды у женщины проходили между 4.50 до 4.59 утра. Состояние всех детей стабильное, при этом какое-то время они будут находиться под наблюдением врачей в больнице. Их мама также чувствует себя хорошо. К слову, имена для новорожденных девочек Тельма уже подобрала: их она назвала Зина и Зуриэл. А вот над именами сыновей женщина пока думает.
Как сообщает издание Hindustan Times, шанс на рождение «шестерняшек» составляет всего один на 4,7 миллиарда.
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