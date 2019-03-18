Домашние роды: опыт голливудских звезд

Они предпочли больнице стены родного дома и не пожалели: BeautyHack — о голливудских звездах, которые решили рожать ребенка дома.

Синди Кроуфорд

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На домашние роды супермодель решилась дважды — не хотела, чтобы в момент рождения детей рядом с ней было много посторонних. О таком выборе Синди поклонники узнали не сразу. В одном интервью модель призналась:

«До последнего момента никому не рассказывала о том, что рожала Кайю и Пресли дома. Слишком много людей против этого, даже муж в начале недоумевал — зачем мы это делаем?»

И все же домашние роды Кроуфорд называет «нереальным опытом» — знакомая обстановка помогала не нервничать, а момент единения с ребенком запомнился на всю жизнь.

Жизель Бюндхен

BeautyHack.ru

А вот Жизель никогда не скрывала детали своих родов, более того, модель настаивает, что естественные домашние роды без анестезии в воде — это лучший вариант.

«Я сразу решила что буду рожать дома в воде — мне хотелось полностью контролировать этот процесс, так что от анестезии я отказалась. Конечно, это потребовало серьезной подготовки: я занималась йогой, медитировала, и это помогло мне почти не чувствовать боль».

Модель призналась, что во время каждой схватки прокручивала в голове одну и ту же мысль: ребенок скоро появится. Именно это помогло ей не концентрироваться на болезненных ощущениях. О том, что помогло Жизель сохранить фигуру после родов, узнаете здесь.

Памела Андерсон

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Памела Андерсон тоже выбрала домашние роды, чем до сих пор очень гордится. По ее словам, никто не ожидал, что она примет такое решение:

«В то время меня окружали люди, ведущие не самый здоровый образ жизни, и им естественные роды казались дикостью. Я же много об этом читала и хотела сделать все наилучшим образом. Идея рожать в воде мне тоже понравилась — я убедила родных, что дома гораздо лучше, чем в больнице, и они меня поддержали».

Памела отказалась от анестезии и призналась, что первые схватки показались ей очень болезненными. Но тот факт, что на естественные роды Пэм решилась дважды, только доказывает — возможности нашего тела безграничны.

Тейана Тейлор

BeautyHack.ru

А Тейана Тейлор, та самая танцовщица из клипа Канье Уэста, не только родила дома, но и не прибегала к помощи медперсонала. Дочь Тейаны и ее мужа Имана Шамперта , баскетболиста NBA, родилась так быстро, что звездная пара даже не успела вызвать акушерку.

Как потом призналась Тейлор, она не подозревала о том, что роды начались, пока не начала прорезываться голова малышки. Помочь ребенку появиться на свет пришлось супругу Тейаны — это случилось в ванной комнате. Спустя несколько лет звезда обратилась к дочери Джуни:

«Мама тебя выносила, а папа помог появиться на свет».

Дженнифер Коннелли

BeautyHack.ru

Актриса не любит делиться подробностями личной жизни и редко дает интервью, но все же призналась, что рожать дома в воде ее вдохновил фильм «Роды как бизнес». Дочь Агнес — третий ребенок в семье Дженнифер и ее супруга Пола Беттани, до этого звезда предпочитала классические роды в больнице.

Поклонники долго гадали, что подтолкнуло Коннелли решиться на домашние роды в 41 год (самые важные факты о беременности после 30 лет — здесь), и ответ звезды удивил многих: