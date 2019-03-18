Семилетний мальчик с аутизмом умер в захламленной квартире

Московские следовали проводят проверку по факту смерти семилетнего ребенка, которого якобы оставили одного в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Ребенок скончался 12 марта.

В рамках проверки опрошены бабушка и мать мальчика, а также соседи. «По имеющимся данным, ребенок страдал психическим расстройством. Устанавливаются все обстоятельства трагедии», — отметил собеседник агентства.

Источник ТАСС в медицинских службах добавил, что родственники почти не занимались мальчиком, с ним мало гуляли, плохо кормили. В квартире лежали горы мусора, который никто не выбрасывал.

По информации агентства «Москва», следов насилия на его теле не было. При жизни у мальчика был аутизм и инвалидность, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Его 31-летняя мать нигде не работала.

По неподтвержденной информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, все семь лет ребенок почти не выходил из квартиры, где жил с матерью и бабушкой. Родительница редко появлялась дома, а пожилая женщина страдала накопительством и постоянно тащила хлам в дом. Отец и соседи жаловали в органы опеки, но реакции не было. При этом канал отмечает, что когда ребенок умирал, мать была в квартире. Она услышала хрипы в соседней комнате, попыталась разбудить сына, но не смогла.