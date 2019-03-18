Женщина родила 6 детей меньше, чем за 10 минут

Американка Тельма Чиака из Техаса родила за 9 минут четырех сыновей и двух дочерей.

Утром 17 марта Тельма разом стала мамой шестерых детей. Надо отметить, что ее шестеро детей являются близнецами. Причем роды длились всего лишь 9 минут.

Женщина родила рано, почти в 5 часов утра. Все малыши родились здоровыми, однако какое-то время они будут находиться под пристальным наблюдением врачей. Тельма тоже чувствует себя хорошо. Она уже придумала имена для своих дочерей. Их будут звать Зина и Зуриэл. Над именами для сыновей ей еще предстоит подумать.

На фото Тельма со своей родственницей Эбере Офор, доктором Зиадом Хайдаром, который принимал роды, и неонатологом Исраэлем Симховитом.

В сообщении больницы говорится, что в ней за раз появилось больше детей, чем в любой другой больнице Техаса.

Издание Hindustan Times сообщает, что шанс на рождение шестерых детей одновременно всего один на 4,7 миллиарда.