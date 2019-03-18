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Женщина родила 6 детей меньше, чем за 10 минут 

Рамблер 4 часа назад
Фото: facebook.com
Американка Тельма Чиака из Техаса родила за 9 минут четырех сыновей и двух дочерей.
Утром 17 марта Тельма разом стала мамой шестерых детей. Надо отметить, что ее шестеро детей являются близнецами. Причем роды длились всего лишь 9 минут.
Женщина родила рано, почти в 5 часов утра. Все малыши родились здоровыми, однако какое-то время они будут находиться под пристальным наблюдением врачей. Тельма тоже чувствует себя хорошо. Она уже придумала имена для своих дочерей. Их будут звать Зина и Зуриэл. Над именами для сыновей ей еще предстоит подумать.
На фото Тельма со своей родственницей Эбере Офор, доктором Зиадом Хайдаром, который принимал роды, и неонатологом Исраэлем Симховитом.
В сообщении больницы говорится, что в ней за раз появилось больше детей, чем в любой другой больнице Техаса.
Издание Hindustan Times сообщает, что шанс на рождение шестерых детей одновременно всего один на 4,7 миллиарда.
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