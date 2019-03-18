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Как живет Юля Король, которая спасала детей в трагедии на Сямозере 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Юля Король/vk.com
18 июня 2016 года в Карелии из-за шторма на Сямозере погибли 14 детей.
Когда на озере случился шторм и лодка, в которой плыли 13-летняя Юля с братом-близнецом Димой, перевернулась, девочке удалось удержаться на плаву в ледяной воде, хотя на ней не было даже жилета. Юля не только самостоятельно выплыла на берег, но и помогла 19-летнему лагерному инструктору не захлебнуться, а также спасла пятерых детей. Несмотря на травмы и потерянную обувь, девочка прошла не один километр в поисках помощи. Спасательная операция началась именно благодаря тому, что Юля рассказала, что на озере произошла трагедия, поскольку у взрослых из лагеря не оказалось с собой средств связи.
После жутких событий Юлю госпитализировали и она целый месяц провела в реабилитационной клинике. 16 июля 2016 года глава МЧС Владимир Пучков наградил девочку медалью "За спасение погибающих на водах", а также президент Владимир Путин наградил девочку медалью "За спасение погибавших".
Юлю и Диму растит бабушка: их мама пережила три инсульта и давно не встает с постели, а папа не участвует в воспитании детей. Бабушка рассказывала журналистам, что после трагедии Юля приходила в себя несколько месяцев: почти ни с кем не разговаривала, ничем не интересовалась, часто плакала, ее мучили ночные кошмары. Но со временем ей стало полегче. Сегодня девочка хорошо учится, стала старостой класса, ходит на плавание в бассейн и на другие дополнительные занятия. Бабушка говорит, что в планах у Юли — работа в МЧС.
Женский форум
Дети , Пучков Владимир Андреевич , Владимир Путин , МЧС
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