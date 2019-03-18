Как эффективно работать с ребенком на руках

Даем практические советы, чтобы семейная жизнь и личный успех не мешали друг другу.

Понятие «женского счастья» постепенно сходит на нет — теперь далеко не каждая девушка видит радость в материнстве, предпочитая ему построение карьеры. Но что делать тем, кто хочет успеть все — родить и вырастить детей, не жертвуя занимаемой должностью? Предлагаем подумать над нашими рекомендациями — они помогут вам продолжить двигаться вверх, иметь постоянный доход и видеть семью не только перед сном.

Удаленная работа

Все чаще руководители компаний соглашаются предоставить сотрудникам возможность работать вне офиса. Ведь, действительно, важен результат, а не способ исполнения обязанностей. Если вы занимаетесь рекламой, написанием текстов, консультированием бизнеса или любым другим делом, которое не требует вашего постоянного присутствия в офисе, то попробуйте договориться с начальником о возможности хотя бы часть дня работать из дома. Зная вас как надежного и исполнительного человека, он может согласиться на новые условия. Вы получите несколько «свободных» часов на выполнение домашних дел и занятия с ребенком.

Работа из дома

В отличие от удаленной работы, здесь вы привязаны к месту — своему дому, который по совместительству будет выполнять роль офиса. Если вы мастер по косметическим процедурам вроде маникюра или парикмахерского искусства, бухгалтер, юрист или репетитор по иностранному языку, то ничего не мешает вам организовать рабочее место в рамках своей квартиры — поставить рабочий стол и ноутбук, сделать зону для выполнения работы — маникюрный стол или кушетку для массажа. Так вы не будете тратить время на дорогу, сэкономите на аренде и найдете новых клиентов за счет сравнительно низкой цены на услуги. Особенно удобно работать таким образом закрытым людям, которых постоянное общение в рамках коллектива утомляет.

Ненормированный график

Еще один вариант не отказываться от работы после рождения ребенка — установить нестандартный график, чтобы разделить обязанности по уходу за малышом с мужем и ближайшими родственниками. Например, вы можете начинать рабочий день с 7—8 утра вместо стандартных для мегаполисов 10—11 часов. Или, наоборот, работать с обеда до полуночи, чтобы иметь возможность оставаться с ребенком утром, когда муж будет второпях собираться на работу. Еще один вариант — посменная работа день через день или по другому графику. Не стесняйтесь просить помощи родственников — родители на пенсии наверняка с удовольствием проведут время с внуком, чтобы дать вам возможность переключить фокус внимания на другое дело.

Детский сад

Почему бы не организовать небольшую группу, пока находитесь в декрете? Сейчас оформить документы и начать предпринимательскую деятельность не так сложно, как кажется — это займет у вас не больше месяца. Зато сможете не только постоянно находиться вместе с ребенком и найти ему компанию для игр, но и заработаете немало денег — родители с большой охотой прибегают к услугам частных детских садов. Частные группы стоят дешевле детского сада, поэтому работающие в офисе молодые родители будут рады сэкономить деньги и доверить ребенка надежному человеку. Поначалу будет непросто развить дело из-за недостатка доверия к вам, но со временем все получится.

Материнство лишь временно ограничивает возможность движения по карьерной лестнице. Любую сложность можно решить — стоит только постараться и креативно подойти к процессу. Возможно, что рождение ребенка сподвигнет вас на смену деятельности. Иногда работа, начинающаяся как хобби, становится делом жизни. Пробуйте и ничего не бойтесь — у вас все получится!