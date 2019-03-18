3-летняя дочь Николаева сделала забавные снимки отца

Малышка старалась порадовать папу.

Известный певец, композитор Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой воспитывает маленькую дочь Веронику. Звездные родители стараются все свободное время проводить с малышкой. Девочка растет творческим ребенком. Трехлетняя Вероника любит петь песни, сочинять сказки, а еще рисовать и создавать разные поделки. Так, малышка решила порадовать своего папу. Она сделала его портреты из пластилина и цветной бумаги.

"Наша Никуся-художница рисует папу!)😂❤️На какой картинке более похож? На верхней или на нижней? Мне лично оба портрета нравятся!"— отметил Игорь Николаев.

«Как папа-то похож на рисунке!», «Умничка такая! 😍😍 на верхней картинке больше похож, мне так кажется 😊», «Маленькая умница и большой талант! Супер!👍Так держать! Рисунки все хорошие!», «Подмечает все черты, умничка👍очень трогательно😘💖», «Ой, ну Вы, Игорь, прямо 🦁 Лев! По-моему, оба портрета прямо очень хороши! А Никуся просто умница!», «👏 Как мило и трогательно🤗 и очень талантливо😊 Браво, Никуся 👍», «Прекрасные портреты! Никуся-талант наш маленький!🌷🌷🌷Так трогательно…👍», — комментируют поклонники в Instagram.

Кстати, иногда звездные родители берут девочку с собой на выступления. Конечно, Вероника пока на сцену не выходит, но уже активно к этому готовится. Игорь Николаев показал, как трехлетняя дочка распевается за кулисами.

За кулисами @crocuscityhall распевка перед выходом на сцену… родителей)😂🎤Мишка рассердился не на шутку)))

— с юмором отметил звездный отец.

«Сладкий пупсик💖», «Господи! Какая милота😍🤗а поёт-то как😊есть в кого», «Куколка», «Маленькая принцесса 👸 папина радость 😀», «Ну не прелесть ли она, милашка, как бальзам на Ддушу. Какой позитив, браво)», «Славная Никуся!», «Милая девочка😘», «Боже, какая лапусечка! Одно сплошное удовольствие наблюдать за ней!», «Ой, какая маленькая звездочка», «Пора уже на большую сцену! Умничка!», «Славная и очень артистичная Никуся!» — восторженно отреагировали поклонники в Instagram.

К слову, Вероника, действительно, растет талантливым ребенком. Игорь Николаев показывал, как малышка с удовольствием поет песенку про елочку под его аккомпанемент. Неудивительно, что с таким папой девочка любит музыку.

Напомним, у артиста есть старшая дочь Юлия, которая живет в Майами. Она отлично ладит с женой своего папы и души не чает в маленькой сестренке. А поклонники поражаются сходством 40-летней дочери певца и его супруги. Женщин даже зовут одинаково. А разница в возрасте всего четыре года. Причем старше дочь Игоря Николаева.

Заметим, недавно Юлия Проскурякова призналась, что мечтает родить сына любимому мужу. Но осуществить это непросто.

"Я постараюсь! Но Вы должны понимать, что мы не молодеем, увы))) поэтому все не так быстро, как хотелось бы происходит, тяжело после первой беременности было восстановиться и пока ко второй тоже готовиться надо, а у нас есть ещё работа, учёба и много всего… так что как Бог даст"— поделилась Юлия Проскурякова.