Какие вещи надо держать от детей в секрете

Когда мы становимся родителем, в первую очередь важно быть честными и открытыми со своими детьми. Но некоторые вещи лучше оставить невысказанными. Храните эти секреты от детей, чтобы помочь им приобрести полезные привычки и взгляды, а также вырасти с твердой уверенностью, что их любят. В конце концов, не всякое знание приносит счастье.

В воспитании детей много нюансов и непоколебимых точек зрения, а потому каждый родитель придерживается той линии поведения, которую в первую очередь сам считает правильной. На сегодняшний день большинство уверено, что нужно быть честными со своими детьми, что не нужно «носить маски» и надевать на ребенка розовые очки, да и от утаивания очевидных истин и грубой лести пользы тоже никакой. Однако есть несколько моментов, когда лучше быть менее откровенными с детьми, а еще лучше и вовсе хранить это в секрете. Например, как вы счастливы, когда дети наконец-то спят.

Конечно, все мы знаем простую истину:

Спящие дети — это не только мило, но и наконец-то!

Да и кто поспорит, что время после «Спокойной ночи малыши» — одно из самых счастливых и прекрасных, особенно если вы слегка устаете от родительского бремени. Можно расслабиться, заняться домашними делами или провести час-другой с супругом. Но даже если вы с нетерпением ждете эти ночные часы, не позволяйте детям это понять, ведь неосторожными словами легко можно разбить их маленькие сердца. Также до поры до времени лучше хранить в секрете то, как вы на самом деле относитесь к питанию, и немного скрыть свою тягу к нездоровой пище.

Балуете себя чипсами и с детства ненавидите молочные каши? Ваше право, но тут вы вряд ли можете считать себя хорошим образцом для подражания. Так что, быть может, упаковку с заветной картошкой лучше спрятать на верхней полке и с жизнерадостным видом напомнить чаду о пользе овсяной каши и заверить, что вы тоже ели ее в своем детстве? Кроме этого, не стоит афишировать ваши конфликты в семье. Особенно, если это мелкие скандалы, которые и так будут решены.

Увы, это случается практически у всех — найдется весьма немного семей, которые в повседневной жизни умудряются полностью избежать ссор и скандалов. Не зря же на эту тему придумано столько житейских анекдотов.

Однако постарайтесь избегать открытых конфликтов на глазах у детей, потому что ссора двух самых близких и важных людей травмирует. Тем более не стоит вовлекать чад в выяснения отношений, использовать их как психологов, жаловаться им или срывать зло. Вы — взрослый человек, и вы вполне способны разобраться со всем самостоятельно. За закрытыми дверями в спальне. Лишним будет и знание, как сильно вы ненавидите работу по дому.

Да, это факт. Мало кто любит чистить унитаз или развешивать белье на сушилке, но действительно ли ваши дети должны знать, как сильно вас огорчает быт? Домашние обязанности — это часть взросления. Это то, что учит, как быть ответственным и организованным. Как только они начнут выполнять свою работу по дому, то и сами узнают, насколько это может быть плохо. И гораздо лучше, если повзрослевшие дети будут относиться к этому как к неотъемлемой части жизни, чем до посинения пытаться скинуть будущему супругу как можно больше таких безрадостных обязанностей.

Чревато и доводить до сведения детей большинство финансовых проблем. Конечно, серьезные изменения в бюджете, будь то увольнение, сокращение в зарплате или ярмо кредита, скрывать не стоит. Однако во всем остальном важно не поселить в ребенке ни чувства вины, ни мыслей, что он вам в тягость. Жизнь — дорогая штука, о чем все мы прекрасно знали, принимая решение рожать. Так что жалобы, что опять покупать зимние ботинки, ибо из старых чадо выросло, озвучивайте исключительно среди взрослых ушей. Равно как и не стоит тыкать, в какую сумму вам обходятся кружки или сколько денег вы потратили на его новенький телефон. Дорого? Не водите и не покупайте. Решили обеспечивать — не записывайте это в «долги». Неплохо было бы и преуменьшить то, как сильно вы переживаете и беспокоитесь о них.

Все мы любим наших детей. И зачастую наряду с любовью возникает постоянный страх, что с ними что-то случится. Важно сберечь баланс, чтобы дети знали, что вы беспокоитесь о них, но при этом сохранить в тайне ваши параноидальные метания по поводу их безопасности и здоровья. Постоянные звонки, сообщения и восклицания «Я же переживаю!» станут кандалами. И это не здорово.

Ну и напоследок, так ли уж необходимо доводить до сведения детей, как больно их рожать? В конце концов, все это того стоило, верно?