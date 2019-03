История кукольного дома: как появилась мода на самую желанную игрушку

Кукольные домики — традиционные детские игрушки, которые нередко становятся любимыми семейными реликвиями. Они не только доставляют огромное визуальное удовольствие, но и поощряют детей использовать свое воображение и развивать социальные навыки, когда малыши играют с друзьями.

История возникновения кукольного дома

Самые ранние экземпляры миниатюрных домов, обставленных мебелью, были найдены еще в египетских гробницах. В Европе первые кукольные дома появились в 16 веке: они демонстрировали идеализированные интерьеры с искусно выделанной мебелью и аксессуарами, изготавливались по индивидуальному заказу и входили в частные коллекции знатных людей Голландии, Англии и Германии. Раньше кукольные домики изготавливали вручную, но после промышленной революции и Второй мировой войны запуск массового производства сделал их более доступными и для простых людей. Германия производила самые дорогие кукольные домики вплоть до Первой мировой войны. Среди известных немецких миниатюрных компаний были Märklin и Rock and Graner. Их продукция продавалась не только в странах Центральной Европы, но и регулярно вывозилась в Великобританию и Северную Америку. Участие Германии в Первой мировой войне серьезно затруднило производство и экспорт кукольных домов, поэтому их производители стали появляться в других странах. Так с начала 20 века американские компании TynieToy, Roger Williams Toys, Tootsietoy, Schoenhut и the Wisconsin Toy Co стали производить миниатюрные копии американских старинных домов, предметов интерьера и мебели. После Второй мировой войны кукольные дома серийно выпускались на фабриках в гораздо большем масштабе и менее детальной обработке, чем раньше. К 1950-м годам стандартный кукольный дом, прочно перешедший в разряд детской игрушки, уже изготавливался из окрашенного листового металла и дополнялся пластиковой мебелью.

Самые известные кукольные дома мира

Европейская традиция повлияла на британские и американские кукольные домики, которые все еще строятся с поразительной детализацией. Ниже приведены несколько самых удивительных кукольных домов со всего мира: Кукольный дом королевы Марии Этот миниатюрный таунхаус был построен для королевы Марии британским архитектором сэром Эдвином Лутиенсом в период с 1921 по 1924 годы. Он включает в себя тысячи копий предметов интерьера и мебели, находящихся в Виндзорском замке. Здесь есть хорошо укомплектованная библиотека и винный погреб, сад, театр игрушек и около 1000 произведений искусства, а также водопровод, рабочие лифты и гараж с ретро-автомобилями. Дом хранится в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Кукольный дом Сары Рут Жена богатого амстердамского купца Сара Рут обустроила роскошный 11-комнатный кукольный дом, расставив уменьшенные копии предметов интерьера, медицинских книг с рецептами и старинной голландской посуды, которые можно было увидеть в особняках 18-го века. В настоящее время он выставлен в музее Франса Халса в нидерландском городе Гарлем. Покои Марии Антуанетты Супруги-искусствоведы Кевин Малвани и Сьюзи Роджерс создали этот 6-комнатный кукольный дом для одного из калифорнийских коллекционеров, страстно интересующегося жизнью Марии-Антуанетты. Замок оформлен копиями различных предметов интерьера из покоев французской королевы: роскошной деревянной мебелью, хрустальными люстрами, севрским фарфором ручной росписи, украшениями из хрусталя, золота и серебра. Замок Astolat Этот миниатюрный дом, спроектированный миниатюристом из Колорадо Элейн Диль в 1980-х годах, был смоделирован по образцу замка в «Леди Шэлотт» из баллады английского поэта Альфреда Теннисона. Его стоимость оценивается в 8,5 миллионов долларов, и он считается самым дорогим кукольным домом всех времен. В замке имеется 29 комнат, заполненных тысячами миниатюрных предметов, в том числе редких книг, экстравагантной мебели, ювелирных изделий, музыкальных инструментов и картин. Сегодня его можно видеть в нью-йоркском музее искусств на Лонг-Айленде.

Как кукольные дома выглядят сегодня

Современные кукольные дома популярны среди детских игрушек и могут быть как простыми, так и максимально детализированными.

