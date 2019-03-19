В Китае воспитательница побила детей указкой и лишилась работы

В китайской провинции Хубэй воспитательница детского сада побила детей указкой. Избиение попало на камеры наблюдения и вызвало бурную реакцию у пользователей сети, пишет Daily Mail.

Сообщается, что дети, вероятно, ослушались ее, за что были наказаны. Судя по всему, перед тем, как начать избиение, женщина просила их прочесть иероглифы на доске.

Когда выяснилось, что сотрудница образовательного учреждения использует физическое насилие, ее уволили. Местные власти заявили, что проводят расследование инцидента, однако его подробности пока не разглашаются.

В феврале сообщалось об аресте двух воспитателей китайского детского сада в Италии после того, как в сети появилось видео, на котором они бьют детей. На записи видно, как две женщины пинают и швыряют детей на пол, а также бьют предметом, похожим на палку.