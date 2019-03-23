Родился ребенок с «близнецом» в животе

В Колумбии родился младенец, в животе которого находился частично развившийся "близнец".

Как сообщает Рен.тв, во время беременности врачи подозревали у ребенка кисту печени. После обследования выяснилось, что в животе плода заполненное жидкостью пространство, где находился крошечный, частично развитый младенец и отдельная пуповина, связанная с кишечником "основного" малыша.

Редчайшее явление называется "плод в плоде". Подобное случается один раз на 500 тысяч родов.

Сообщается, что женщина при помощи кесарева сечения родила малыша. Недоразвитого близнеца хирурги удалили на следующий день. Ребенок находится в хорошем состоянии.