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Родился ребенок с «близнецом» в животе 

Свободная пресса + ещё 5 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Колумбии родился младенец, в животе которого находился частично развившийся "близнец".
Как сообщает Рен.тв, во время беременности врачи подозревали у ребенка кисту печени. После обследования выяснилось, что в животе плода заполненное жидкостью пространство, где находился крошечный, частично развитый младенец и отдельная пуповина, связанная с кишечником "основного" малыша.
Редчайшее явление называется "плод в плоде". Подобное случается один раз на 500 тысяч родов.
Сообщается, что женщина при помощи кесарева сечения родила малыша. Недоразвитого близнеца хирурги удалили на следующий день. Ребенок находится в хорошем состоянии.
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