Родительский кошмар: как пережить ЕГЭ и всей семьей не сойти с ума

Буквально через пару месяцев выпускники школ и их родители будут охвачены лихорадкой под названием ЕГЭ — Единый государственный экзамен. Каких жертв, нервов и здоровья стоит окончание общеобразовательного учреждения, знают лишь те, кому доводилось переживать это лично. В непростой процесс начала взрослой жизни включена вся семья, педагоги и психологи, а очень часто и врачи скорой помощи. Попытаемся понять, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и наибольшими баллами.

Несколько лет назад мне довелось побывать общественным наблюдателем на итоговом сочинении в 11 классе и Едином государственном экзамене по биологии. Первый случай, по понятным причинам, я опускаю, хотя это реальный стресс для школьников. А вот на втором хотела бы остановиться детальнее. Кстати, рекомендую всем родителям проявить инициативу и записаться в ряды добровольцев. Если ваше чадо в текущем году не выпускается из школы, вы можете занять место общественного наблюдателя на любом экзамене, это даст вам шанс ознакомиться с процедурой прохождения ЕГЭ, оценить обстановку, понаблюдать, как соблюдаются права детей, и знать, к чему готовить ребенка в будущем. Поверьте, несколько часов вашего времени станут поистине неоценимым опытом. Скажу сразу: стресс начинается чуть ли не с первых минут. Выпускников досматривают еще на входе в школу, проверяют паспорта. В классы дети попадают задолго до начала испытания: где-то в 9.15, иногда в аудиторию не разрешают проносить воду. Тут лучше бы заранее знать правила и перечень разрешенных предметов, мне кажется, вода входит в их список, но я утверждать не стану. И вот, когда все дети заняли места каждый за своей партой, начинается сущий ад.

Во-первых, отмечу внешний вид будущих абитуриентов. Мое советское прошлое обязывало надевать к школьной форме белый фартук, повязывать праздничные банты и идти на экзамен с букетом цветов. Экзамен считался праздником. Забудьте, у современных школьников это мероприятие с праздником совсем не ассоциируется. Никаких цветов, белых рубашек да и мало-мальски приличная одежда тоже отсутствует. Все немытые, непричесанные и откровенно уставшие. Не детишки, а чистые зомби.

Во-вторых, после того как ребята заняли места, им зачитывают правила проведения экзамена. Инструкция занимает от силы пару минут. Что можно, что нельзя (нельзя почти ничего), как себя вести и тому подобное — набор шаблонных фраз. Время на часах — 9.20. Инструкция прочитана, и все. Время тишины. Делать ничего нельзя, ходить нельзя, говорить нельзя. Перед детьми всего пара ручек. В таком напряжении все пребывают ровно до 10 утра, когда экзамен начинается. Честно, мне самой за 40 минут ожидания почти уже стало плохо, а мне ведь не надо было сдавать экзамен, и я могла в любой момент покинуть класс.

Начало экзамена и последующее описывать уже смысла не имеет — бюллетени, черновики, исписанные ручки и бракованные варианты. Честно скажу, до конца испытания я не досидела, ушла раньше, а по правилам, если наблюдатель покинул аудиторию, зайти обратно он не имеет права. Пройдя ЕГЭ со стороны наблюдателя и родителя, могу посоветовать тем, кого это ждет впереди, следующее. Не пренебрегайте помощью психолога. В каждой школе есть специалист психологической службы, которого приглашают на родительские собрания. Он дает реальные советы и родителям, и детям, как справиться с тревогой, переживаниями, как организовать процесс подготовки к экзаменам самым оптимальным образом. Обязательно прислушайтесь, попросите ваше чадо тоже не игнорировать подобные лекции. Если надо, отведите ребенка к психологу на стороне, не в школе, если он очень тревожен, слишком зациклен на результате или его охватывает тотальный страх и ступор от одной мысли о сдаче ЕГЭ. Поверьте, это стоит того, ведь речь идет о психическом здоровье — его ни за какие деньги не купишь, тем более, сегодня есть масса бесплатных психологических служб.

Даже если вы не решали усердно тестовые задания предыдущие пару лет, никогда не поздно начать. Приступайте к тестированию прямо сейчас. Что отличает умение от навыка? Автоматизм. Те, кто водит автомобиль, точно знают, о чем речь. Нынешний студент МГУ , сдавший четыре ЕГЭ в прошлом году на 400 баллов, в одном интервью признался, что проходил ЕГЭ онлайн несчетное количество раз. А педагоги откровенно заявляют, что за четыре часа тестирования думать некогда, поэтому многие задачи надо просто довести до автоматизма. Помогите вашему ребенку организовать режим дня. Ему крайне необходимо не только учиться, но и высыпаться, отдыхать и менять вид деятельности. Скоро открывается дачный сезон, обязательно берите его с собой за город, пусть и с горой учебников. В перерывах между решением тестов он поможет вам посадить грядку тюльпанов — от этого его мозг станет еще лучше думать.

Не забывайте о легких седативных препаратах. Их лучше принимать всей семьей. Сводите свое чадо к врачу, объясните ситуацию, он назначит вам легкое успокоительное, чтобы ребенок и вы лучше отдыхали и меньше нервничали. Поверьте, вызов скорой в день ЕГЭ не пойдет на пользу ни вам, ни ему. Поддерживайте своего ребенка, подбадривайте, вселяйте уверенность, что все обязательно получится. Так ему будет спокойнее, и он будет верить в свои силы. А главное, помните, каков бы ни был результат ЕГЭ, не он определяет, успешен ваш ребенок или нет. Любите его, берегите, цените и дайте понять, что вы всегда-всегда будете на его стороне. Это ценнее любого балла, полученного на экзамене. Потому что родительскую любовь не измерить никакими цифрами.