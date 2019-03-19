С 23 по 31 марта в Кидзании пройдет Art Fest

В конце марта в детской стране профессий Кидзании по адресу ТЦ АВИАПАРК, 4-й этаж, Ходынский бульвар, дом 4 пройдет фестиваль театральных активностей Art Fest, которые будут интересны как детям, так и их родителям.

В этот период гости Кидзании смогут поучаствовать в тренингах по актерскому мастерству для всей семьи, стать героями шоу талантов, выступив у открытого микрофона, посетить мастер-класс художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, освоить профессию уличного артиста, сделать аквагрим от компании Snazaroo, посмотреть балет, модный показ и выступление танцевального коллектива.

Кроме этого, во время театральной недели все средства массовой информации Кидзании посвятят свои выпуски теме театрального искусства и актерской игры.

Познакомиться с полным расписанием активностей и купить билеты в парк без очереди можно на сайте kidzania.ru

Московская Кидзания представляет собой мини-город для детей от 4 до 16 лет, площадью 10 000 кв.м, в котором они могут попробовать себя в более сотни различных профессий, получить практические навыки и знания об окружающем мире.

Здесь есть свои больница, школа, аэропорт, телевизионный канал, салон красоты, рестораны, магазины, различные виды транспорта и многое другое. Партнерами парка выступают крупнейшие компании — с ними связаны все профессии в мини-городе.

Кидзания по-новому раскрывает личность ребенка и позволяет учителям и родителям узнать много нового о его предпочтениях, а детям — получить бесценный опыт и прекрасно провести время.