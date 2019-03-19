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Японцам запретят бить детей за проступки 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Японский кабинет министров одобрил поправки к закону о защите детей. В частности, нововведение должно предотвратить грубо обращение с детьми в воспитательных целях.
По мнению министров нарушения в обращении с детьми необходимо прорабатывать. Так, например, говорится о запрете родителям, опекунам и сотрудникам социальных служб применять физическую силу к детям в наказание за проступки.
На эту проблему обратили внимание после истории с 10-летней Мии Курихары. Девочку нашли в ванной собственного дома мертвой. Девочка не раз обращалась в службу соцзащиты и жаловалась на жестокое обращение. Однако, тогда власти отказали в рассмотрении дела.
В Японии родители воспитывают детей практически без запретов. Иногда из-за этого японских детей называют капризными. Как только они поступают в школу, их учат дисциплине, подчинению правилам и умению существовать в коллективе.
Ожидается, что большинство поправок вступят в силу к 1 апреля.
Женский форум
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