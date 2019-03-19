«Ты у мамочки один»: что говорит наука о семьях с одним ребенком

В обществе давно сложился стереотип, будто единственный ребенок в семье — эгоистичный, не умеет делиться и работать в коллективе. Откуда же появились такие предрассудки?

В XIX веке американский психолог Юджин Боханнон провел социальное исследование. Согласно ему, 196 из 200 опрошенных людей назвали единственных детей в семье избалованными. С того времени в обществе было принято считать, что такие дети — эгоистичны и гиперчувствительны, потому что родители излишне опекают ребенка. Страхи и тревоги родителей делают единственных детей более восприимчивыми, поскольку родители концентрируют все свои тревоги и страхи на одном ребенке.

1986 году психолог Тони Фальбо опровергла эти утверждения. В результате обзора, более 200 исследований, женщина установила, что различия между теми, у кого были братья или сестры, и у кого не было — не такие уж и большие. На самом деле, она нашла всего одно отличие — у единственных детей более крепкие эмоциональные связи с родителями, чем у детей из многодетных семей.

В 2018 году исследователи из университета прикладных наук во Франкфурте пришли к такому же выводу. По итогу их исследования, 25% единственных детей в семье назвали свои отношения с родителями доверительными. В процессе опроса, детей спрашивали, могут ли они обратиться в родителям в трудную минуту. В результате выяснилось, что проще всего обсудить свои проблемы с родителями именно единственным детям.

По словам ученых из Китая, единственные дети в семье менее склонны идти на компромисс. Группа исследователей во главе с психологом Цзян Цю опросила более 300 студентов. Ученые провели различные тесты. В результате, в семьях с одним ребенком, дети показали более низкий уровень толерантности. Также были отмечены различия в структуре головного мозга.

У единственных детей в семье больше серого вещества в супермаргинальной извилине. Эта область коры головного мозга отвечает за творческий подход и воображение человека. Также, единственные дети в семье менее толерантны к другим. У единственных детей в семье оказалось меньше клеток серого вещества в лобной доле. Эта доля отвечает за склонность к толерантности и способность понимать других.