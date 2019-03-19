7 кошмарных фактов о родах в старину

Во время потуг вам нахамила акушерка? А кормили в роддоме сплошными аллергенами? Расслабьтесь, по сравнению с вашей же прапрапрабабушкой вы с крохой были в райских условиях! И речь не только о крестьянках с пресловутыми «полевыми» родами…

После родов трижды парили в бане

Представьте, если бы вас прямиком из родзала отправили с ребенком в баньку и хорошенько отходили берёзовым веничком! Именно это трижды совершали в старину в течение первых суток. О том, что от жара у мамы откроется кровотечение, повитухи и не думали. А слабеньких младенцев, надо полагать, естественный отбор отсеивал уже на этом этапе. Зато, если все прошло гладко, молодая мама считалась здоровой и получала почётное право самостоятельно заботиться о чаде и заниматься столь любимыми домашними делами.

Кстати, если поблизости бани не было, парили прямо в остывающей печи, где и зола, и чего только нет. А вы ноете, что в палате плохо полы моют…

Детей не мыли до 6 недель

После бани ребёнка вообще не касалась вода аж полтора месяца. Это считалось вредным, потому что дитя в это время «цвело», и нельзя было ему мешать. Цветением называли мелкую красную сыпь — по-нашему, акне новорождённых. Оно появляется у малышей в возрасте 3 недель, когда кожа адаптируется к новым условиям, и через 3 недели проходит само. Почему раньше боялись поливать «цветущего» водой — загадка. Переживали, что из цветов на теле ягоды вырастут? Максимум, что могла втихаря сделать мать, — обтереть чадо сеном, если обкакается. И на том спасибо.

Бинтовали ребёнку живот

Такая была профилактика грыжи. Поначалу бинтовала повитуха, очень туго, специально подготовленными тряпками-бинтами, потом продолжала мать. Профилактика считалась законченной, когда ребёнок снашивал 12 бинтов. Сколько использовался каждый бинт и когда его считали достаточно изношенным, историки не уточняют. Словом, немытый младенец с раной на пупе мог быть замотан не пойми во что довольно долго. И вряд ли кто-то думал об опрелостях и гноящейся ранке.

Повитуха правила кости ребенку

На всякий случай: повитуха — это не дипломированный остеопат, а безграмотная деревенская бабка. Но обязанностями акушерки и банщицы спектр её услуг не ограничивался. Едва крестьянский малыш появлялся на свет, она (на свой скромный вкус) оценивала, все ли с ним в порядке. Например, все младенцы, как сговорившись, рождались со странной удлинённой формой черепа, и повитухе ничего не оставалось, как собственноручно исправлять ошибку природы. Главное было не тянуть, а править сразу, пока кости мягкие.

Аналогичные манипуляции проводились с детским носом (привет пластическим хирургам) и ногами. Которые, как на зло, у всех детей тоже были странной изогнутой формы! Словом, дел у повитухи было невпроворот.

Молозиво сцеживали на землю

Современные консультанты по ГВ захлебнулись бы от ужаса, увидев такое! Но да, молозиво считалось не то что не полезным — вредным. И от этой гадости спешили избавляться, а кричащего младенчика угощали свежим коровьим молочком (вы тоже подумали о вздутом животе и кровавом стуле?) и душистым кренделем, да с сахаром.

Жевать он, конечно, не мог, так что в лучшем случае лакомство заботливо заворачивали в тряпку и пихали лялечке в рот. А в худшем его старательно прожевывала бабушка (зубы в деревнях, естественно, тогда не чистили), выплевывала, и, мягкое и сочное, оно отправлялось утешать любимого внучка.

Крестьянкам после родов давали водки, а дворянкам — кофе

Чтобы быстрее приходили в себя. Конечно, роды и сейчас у многих проходят так, что потом хочется накатить, лишь бы забыть этот кошмар. Да никто не предлагает! А нашим деревенским прабабкам обязательно подносили стопку. И за ребёнка никто не переживал: от молозива, в которое мог попасть спирт, все равно избавлялись.

Разродившихся дворянок же потчевали чашечкой кофе и белым хлебом. Колики у ребенка, аллергия, гипервозбудимость — о чем вы! Долгое время малышей сразу передавали крестьянкам-кормилицам. Тем самым, которые пару дней назад после родов водки тяпнули…

Прикорм вводили с 2-3 недель

В некоторых губерниях, правда, ждали до 2 месяцев. Крошке, который выжил на неадаптированном коровьем молоке и напробовался обслюнявленных бабушкиных кренделей, предстояли новые лакомства. Ему готовили жидкую кашу из муки или пшена. То есть, помимо белка коровьего молока, удар по иммунной системе и незрелой печени наносил не менее аллергенный глютен. Как вы понимаете, над нынешними рекомендациями ВОЗ кормить до 6 месяцев только грудным молоком в старину бы весело посмеялись. Морить дите голодом? Ни за что!

Так что там у вас в роддоме случилось? С какими советами пристает бабушка?