Основные причины конфликтов с детьми

Никто, становясь родителем, не думает: «Я буду злиться и все время кричать на своих детей». Никто не планирует быть злой мамой. Однако с каждым днем становится все тяжелее сдерживать себя, сдерживать свои эмоции и не переходить на крик. К сожалению, нет волшебного средства, как стать терпеливым и спокойным родителем, однако причин, по которым дети вызывают раздражение, не так уж и много.

Увы, далеко не каждая мама может сказать, что никогда-никогда не срывается на ребенка. Она любит своих детей и старается сделать все правильно для них. Она стремится воспитывать «правильно». Она мечтает быть спокойной и терпеливой, а потому каждый раз борется со своим родительским гневом. И не всегда одерживает победу. Пусть нет никакого магического решения, как запрограммировать себя и перестать испытывать весь тот спектр эмоций, однако в любом случае будет сделан огромный прорыв, как только станет ясна причина их возникновения.

Гнев и крики всегда происходят от чувства бессилия и завышенных ожиданий.

Вам кажется, что вы не справляетесь с воспитанием детей, и искренне хотите это исправить, но не знаете как. Вы даете и даете, но почти не движетесь в нужном направлении. И когда разочарование в воспитании достигает показателя 15 по десятибалльной шкале, вы чувствуете себя бессильной. И самый простой способ быстро почувствовать силу — это… перейти на крик.

Однако вместо того чтобы разобраться в психологии маленького человека, популярность приобретают запросы «как наказывать ребенка» и «что делать с капризным ребенком». А ведь на самом деле все дело в непонимании, что царит между нами.

Непонимание индивидуальности ребенка

В последнее время вокруг нас слишком много информации, что должен делать и каким должен быть ребенок. Появляются все новые «надо», будто бы все дети одинаковые. Но это не так. Есть Катя, она эмоциональная и легко возбуждается, оттого и летает на эмоциональных качелях так, что у мамы глаз дергается. Есть Маша, она милая и спокойная, и до панического состояния боится любых начинаний, где Катя чувствует себя как рыба в воде. Есть Дима, и он медлителен. Пока он одевается, можно успеть слетать на Луну и обратно. А если его поторопить, то он и вовсе впадет в ступор и точно уйдет из сада после воспитателей, заведующей и самого охранника. И кто из них самый «правильный»? Задача родителей — понимать особенности темперамента ребенка и не строить иллюзий на этот счет. А просто помочь одеться, если это так важно.

Воспитание по сценарию своего идеального детства

Стараясь дать ребенку все самое лучшее, мы нередко в первую очередь даем то, что хотели бы для себя. Будь то полный шкаф красивых платьев или лучшая хоккейная секция. Только вот действительно ли нужно вашим детям все это? Ведь столько денег потрачено на эту дорогущую железную дорогу, а сын сломал ее в первый же день.

Железную дорогу, которую вы просили сначала у Деда Мороза на Новый год и у мамы на день рождения, но денег не было. Потом деньги были, но было мало пятерок в школе. А потом вы выросли и нечего играть в игрушки. Вот и разрастается внутри огонь. И хочется припомнить все — и разлитое молоко, и раскрошенную булку, и все остальное, за что вам в детстве доставалось. Возможно, если отделять свои желания от желаний ребенка, будет меньше разочарований и, как следствие, поводов для выговора?

Неготовность принять изменения в доселе размеренной и спокойной жизни

Дети всегда рядом. Когда мы готовим, когда листаем Инстаграм, когда сортируем стирку. Они рядом, в 20 сантиметрах от вашего лица, смотрят на нас и заглядывают в глаза. Они сопровождают, когда мы кормим собак, моем посуду и пылесосим ковер, даже когда мы хотим уединиться в ванной комнате. Да что уж там, ни о каком одиночестве просто не может быть и речи, когда в доме появились дети.

Они громкие. Они спрашивают, сколько вам лет, а затем хотят знать, почему. Они хотят знать, почему солнце желтое, почему луна не желтая, почему телевизор включен, почему телевизор не включен. Они расскажут о своей любимой игрушке, своем новом лучшем друге, козявке, которую они только что выловили из носа. Они визжат, кричат, вопят — все время и без веской причины. Они жалуются, что хотят что-то сделать, что они не хотят что-то делать, что их брат делает что-то, что их брат не делает что-то. Они короли и королевы непоследовательности.

Сегодня им нравятся спагетти, а завтра — нет. Они говорят, что хотят носить красную пижаму, но как только вы ее купите, кричат о зеленой. И при этом у них совершенно нет терпения. Они разбрасывают игрушки и всячески вносят хаос в нашу жизнь. И это то, что надо просто принять.