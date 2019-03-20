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В Италии политик, выступавший против обязательных прививок, заболел ветрянкой 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Итальянский политик Массимилиано Федригу попал в больницу с ветрянкой. Ирония ситуации заключается в том, что больной неоднократно выступал против обязательной вакцинации детей в стране, сообщает Repubblica.
Закон об обязательной вакцинации детей приняли в Италии в 2017 году, в силу он вступил в марте 2019 года. В законе сказано, что дети до 16 лет обязаны получать прививки от 10 заболеваний, в том числе, от ветрянки, чтобы иметь право ходить в школы и детские сады. За игнорирование этой нормы родителям грозит штраф в 500 евро.
Глава итальянского региона Фриули-Венеция Массимилиано Федрига Федрига назвал новый закон бесчеловечным.
"Я не сторонник антипрививочного движения, но считаю, что родителей нельзя принуждать к вакцинации детей", — отметил итальянец.
Политик подчеркнул, что его дети привиты, и он заразился ветрянкой не от них.
Тем не менее, итальянец стоит на своем. Он говорит, что родителям надо объяснять пользу прививок, а не принуждать их к этому.
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