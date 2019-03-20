Ученые: первые дети в семье не умнее остальных

Десятки лет психологи исследовали феномен первенцев. Многие считали, что дети, рожденные в семье первыми, обладают лучшими умственными способностями и талантами, чем последующие братья и сестры. Недавно немецкие исследователи определили, что это утверждение — неправда.

Узнайте, что определяет способности человека и какому по счету ребенку достается больше всего талантов, из нашего материала.

Порядок рождения не влияет на личность — это подтверждают результаты нового исследования.

Ученые в течение многих лет спорили, правда ли то, что первенцам достается все лучшее. Эти дебаты возникли еще в начале 1920-х годов с появлением теории психотерапевта Альфреда Адлера. Он утверждал, что старшие дети — самые успешные, средние — независимые и здоровые, а младшие — дружелюбные.

Статус ребенка в зависимости от порядка его рождения интересует общественность до сих пор. Все ищут корни своих успехов или неудач в истоках, а именно — в очередности появления на свет.

Новые исследования показали, что эта теория в большинстве случаев не подтверждается. Ученые Берлинского Института человеческого развития им. Макса Планка проанализировали биографии 84-х первооткрывателей и 103-х революционеров, чтобы узнать, были ли у этих новаторов старшие братья и сестры. Биолог и автор теории эволюции человеческого рода Чарльз Дарвин был пятым из шести детей в семье. Революционерка и аболиционистка Гарриет Табмен, которая боролась против рабства в США, была средней сестрой в семье, где росли девять детей.

Специалисты рассматривали и современные источники. Они опросили 1507 немцев, у которых есть братья и сестры, а также использовали сведения об 11 000 семей, взятые в период с 1984 до 2017 года. Ученые не нашли взаимосвязи: первенцы не всегда были самыми успешными. Первооткрыватель Христофор Колумб был старшим среди пяти детей в семье. Альпинист, который поднялся на вулкан Чимборасо, Александр фон Гумбольдт был младшим братом прусского философа Вильгельма и Эдмунда Хиллари, впервые покорившего Эверест. У Гумбольдтов были еще старшая сестра и младший братик. Че Гевара, аргентинский марксист, лидер Кубинской революции, был старшим среди пяти детей в семье. Роза Люксембург, польская революционерка, была младшей из пяти братьев и сестер. Диктатор и революционер Иосиф Сталин родился третьим по счету, старшие дети умерли еще до его появления на свет. Исследования современных данных показывают, что младшие дети сейчас более рисковые, чем старшие. Особенно это прослеживается в семейном бизнесе. Ученые выяснили, что когда человек ищут себе пару или единомышленника, больше всего тянется к тому, кто родился под тем же «порядковым номером», что и он.

В этом проекте есть, однако, немало белых пятен. Во-первых, результаты нельзя применить ко всему миру, потому что большинство учтенных в исследовании данных — о богатых западных семьях. Во-вторых, есть те, кто был единственным ребенком в семье. Причины успеха или неудач — в нас самих. Рождение под счастливой звездой — это лишь начало пути, а как мы его пройдем, зависит от нашего упорства и желания добиться лучшего. Первый по счету — не значит первый по жизни: научные исследования подтвердили это.

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Источник: Daily Mail