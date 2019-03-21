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В России нашли 13-летнюю Дюймовочку 

Москва24 + ещё 2 28 минут назад
Фото: instagram.com/lifenews_ru
Самой невысокой девочкой России стала 13-летняя Анжела Ташуева из Грозного. Ее рост составляет 72,3 сантиметра. Рекорд официально зарегистрировала Книга рекордов России в среду. Об этом сообщает РИА Новости.
В Грозный прилетел главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. В присутствии журналистов и зрителей в студии телерадиокомпании "Грозный" он измерил рост девочки.
"Рекорд "наименьший рост девочки в возрасте 13 лет в России" с результатом 72,3 сантиметра объявляю официально зафиксированным",
— объявил он.
Анжеле вручили сертификат. Девочка родилась в марте 2006 года. Тогда при росте 38 сантиметров младенец весил около 700 граммов. Мать девочки рассказывала, что вместо пеленок они использовали носовой платок и укачивали ее на ладони. Одежду для Анжелы покупают в детских магазинах. Из-за своего маленького роста Анжела не ходила в детский сад и школу.
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