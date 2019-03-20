Девочку-маугли выписали из больницы

Пятилетнюю девочку-маугли, найденную в московской квартире на Ленинградском шоссе, выписывают из больницы. После того, как ребенок покинет медучреждение, ее переведут в детский центр, подведомственный департаменту соцзащиты Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс"

Врач детской больницы, в которой лечили девочку, по имени Исмаил Османов заявил:

Нет никаких противопоказаний для передачи ее законным представителям, органам опеки.

В детском центре с девочкой будут плотно работать специалисты. Затем будет поставлен вопрос о передаче девочки родственником по матери.

Саму маму ребенка арестовали еще 12 марта, она находится в статусе подозреваемой по делу, возбужденному по статье "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).

Напомним, девочку-маугли нашли в захламленной квартире 10 марта. Соседи вызвали полицию из-за непрекращающегося детского плача. Взломав входную дверь, оперативники обнаружили пятилетнюю девочку, которая не говорила и в целом демонстрировала низкий уровень социальной адаптированности. В шею ребенка вросла спиралевидная резинка, которую позднее удалили врачи.