В Чечне нашли самую низкую девочку в России

13-летняя жительница города Грозный Ажела Ташуева попала в Книгу рекордов России как самая низкая девочка. Ее рост составляет 72,3 сантиметра.

Для того, чтобы ее рекорд официально зарегистрировали, в Грозный прилетел главный редактор книги Станислав Коненко и лично измерил ее рост. После того, как он подтвердил достоверность данных, Анжеле вручили сертификат.

"Рекорд "Наименьший рост девочки в возрасте 13 лет в России" с результатом 72,3 сантиметра объявляю официально зафиксированным", — объявил Коненко.

Анжела родилась в марте 2006 года. Она весила всего 700 граммов при росте в 38 сантиметров. Как рассказала мама девочки, спать ее укладывали в ладошке, а вместо пеленок использовали платок.

Сейчас рекордсменка весит шесть килограммов. Родители покупают ей одежду в детских магазинах, но в учебные заведения она не ходит.