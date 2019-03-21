На Ямале детей кормили просрочкой

В Красноселькупском районе два детских сада, школа и приют нарушили правила организации питания. Детей в этих учреждениях кормили просроченными продуктами.

Прокуратура района провела проверку и выявила нарушение санитарных норм и правил. В учреждениях хранили просроченные продукты, отбор суточных проб блюд производился нерегулярно, бракеражные журналы велись ненадлежащим образом, контроль воздушной среды в складских помещениях и их уборка не осуществлялись. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура района вынесла представления руководителям детских садов «Теремок» и «Буратино», общеобразовательной школе «Радуга», а также детскому приюту. Девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.