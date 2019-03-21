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В Башкирии будут штрафовать высаживающих детей на мороз контролеров 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Депутаты «Единой России» предложили штрафовать контролеров, которые высаживают на мороз из общественного транспорта детей до 16 лет.
Как сообщил член партии и координатор проекта «Безопасные дороги» Зариф Байгускаров, ситуации, когда кондукторы высаживали детей без билетов, неоднократно замечались в некоторых регионах. Он отметил, что такие инциденты ставят под угрозу детские жизни и здоровье.
— У нас в республике случаев высадки несовершеннолетних безбилетных пассажиров из общественного транспорта не зафиксировано. В настоящее время ведется работа с перевозчиками в целях их исключения (на территории Башкирии, — прим. автора), — отметил он.
На заседании совета также высказался председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Он рассказал, что Минтранс уже внес 4 марта законопроект, запрещающий высадку детей до 16 лет из автобусов.
Председатель общественного совета Александр Жуков обратил внимание, что такие регламенты и нормативные акты приняты в двенадцати регионах — это Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва.
Зариф Байгускаров добавил, что на данный момент отправлены письма в республиканский минобр, Госкомитет по дорожному хозяйству и транспорту, главам муниципалитетов. Кроме того, по словам парламентария, в настоящий момент нужно разработать федеральный регламент, который бы запретил высадку школьников из пассажирского транспорта Башкирии.
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Дети , Александр Жуков , Единая Россия , Госдума , Минтранс РФ , Минобрнауки
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