В Башкирии будут штрафовать высаживающих детей на мороз контролеров

Депутаты «Единой России» предложили штрафовать контролеров, которые высаживают на мороз из общественного транспорта детей до 16 лет.

Как сообщил член партии и координатор проекта «Безопасные дороги» Зариф Байгускаров, ситуации, когда кондукторы высаживали детей без билетов, неоднократно замечались в некоторых регионах. Он отметил, что такие инциденты ставят под угрозу детские жизни и здоровье.

— У нас в республике случаев высадки несовершеннолетних безбилетных пассажиров из общественного транспорта не зафиксировано. В настоящее время ведется работа с перевозчиками в целях их исключения (на территории Башкирии, — прим. автора), — отметил он.

На заседании совета также высказался председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Он рассказал, что Минтранс уже внес 4 марта законопроект, запрещающий высадку детей до 16 лет из автобусов.

Председатель общественного совета Александр Жуков обратил внимание, что такие регламенты и нормативные акты приняты в двенадцати регионах — это Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва.