Чему нужно научить ребенка до школы

Перед тем, как отправить сына или дочь в первый класс, убедитесь, что ваш малыш готов к этому. WomanHit.ru расскажет об основных моментах

Пока ребенок не пошел в первый класс, он все свое время проводит либо с вами, родителями, либо в детском саду, где, прямо скажем, к детям нет жестких требований, кроме распорядка дня. Но с поступлением в первый класс ситуация резко меняется, и ребенку довольно трудно приспособиться к новой обстановке. Ваша задача — помочь ему пережить этот процесс как можно менее болезненно. Мы подобрали несколько советов, чтобы ваш дошколенок быстрее приспособился к новой обстановке.

Важно играть по правилам

С самого раннего возраста человек познает жизнь через игру. Именно от того, насколько хорошо может играть ребенок, зависит его дальнейший успех. Серьезно. Играя, дети представляют себя в различных ситуациях, проживают их, что в дальнейшем плавно перетечет во вполне взрослые ситуации. Например, любые командные игры помогают ребенку понять, как нужно действовать в коллективе, он узнает правила и что нарушать их нельзя.

Настольные и спортивные игры развивают логику, скорость мышления и физическую форму соответственно. Особенно хорошо работают в этом плане спортивные игры с жесткими правилами, нарушение которых влечет за собой проигрыш всей команды.

Выучите, когда у ребенка день рождения

Суть не в том, чтобы гордо заявлять на каждому шагу, что у него день рождения, и требовать поздравления и подарки. Нет, идея более проста — научить ребенка ориентироваться в пространстве и времени. Это поможет не только организовать образовательный процесс, но и пригодится, когда класс начнет изучать точные науки.

Завязывать шнурки

К вопросу о мелкой моторике. Вы же наверняка знаете, что от того, насколько хорошо ребенка слушаются руки, зависит его речь. Поэтому озаботьтесь этим вопросом еще перед школой.

Не бояться задавать вопросы

Дети всегда задают вопросы, однако, чем старше они становятся, тем чаще слышат от взрослых «ты уже большой (-ая), пора искать ответ самостоятельно». Тем самым у ребенка отпадает всякое желание что-либо спрашивать, ведь он заранее боится, что ему не помогут. Малыш должен понимать, что практически любое препятствие можно преодолеть, всего лишь спросив.

Что важно усвоить ребенку, который уже пошел или собирается идти в школу в ближайшее время

Не нужно соответствовать всем

Класс в обычной школе, как правило, состоит из детей различного социального положения и достатка. Ваш ребенок еще не раз услышит, как кто-то вернулся из поездки за границу или какой крутой телефон ему подарили на день рождения. Объясните, что совершенно не важно, где ты провел каникулы: будь то Испания или бабушкина дача. Главное, что он провел их в окружении родных.

Оценки — не смысл жизни

Этим грешат многие родители, особенно молодые и те, кто сам в детстве был отличником. Их не пугают ни детские слезы, ни наставления учителей, что они поступают, мягко говоря, неправильно и травмируют психику ребенка.

Таким родителям можно посоветовать не наседать на ребенка с домашним заданием по математике, особенно если появляются успехи по другим предметам, к которым у ребенка есть наклонности.

Пусть рассказывает все

Ребенок не должен отмалчиваться, если у него какие-то проблемы с одноклассниками или с учителями. Ваш малыш должен знать, что вы всегда его поддержите и встанете на его сторону. Не высмеивайте его мечты, которыми он с вами делится, иначе ребенок замкнется в себе и перестанет вам доверять.

Никто не идеален, даже ты

Детей, чаще младших, больше балуют и поощряют. В такой обстановке ребенок чувствует, что мир крутится вокруг него, и не прилагает никаких эмоциональных усилий, чтобы ответить благодарностью. Не ждите, что он оценить вашу «слепую» любовь: вы делаете только хуже себе и, в первую очередь, ребенку, так как в будущем его обязательно «обломают».

Ошибки не говорят о твоих умственных способностях

Детям, особенно тем, кого воспитывают в атмосфере жесткой конкуренции (например, с ранних лет ребенок участвует во всевозможных активностях, занимается в спортивной секции, в творческой студии, в общем, там, где требуют результатов), проигрыши и неудачи даются ох как нелегко. Это целая трагедия. И если для взрослого человека такая ситуация — сигнал к тому, чтобы что-то пересмотреть в своих действиях, то ребенок мгновенно разочаровывается в себе, ведь на него надеялось столько людей. Со школьными предметами происходит то же самое: как только ребенок получает выговор или плохую оценку, он начинает излишне винить себя. Опять же, дайте понять, что вы всегда готовы прийти на помощь и что нет такого предмета, который нельзя было бы освоить.