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В США арестовали популярную YouTube-блогершу, которая издевалась над приемными детьми 

Вести.Ru + ещё 3 22 марта 2019
Фото: depositphotos.com
В Аризоне задержана 48-летняя Машель Хокни, автор семейного YouTube-канала "Фантастические приключения" (Fantastic Adventures). Ее обвиняют в том, что она издевалась над своими приемными детьми, которые участвовали в роликах женщины. На канал американки были подписаны около 800 тысяч человек, сообщает Gizmodo.
У Мишель Хокни семь приемных детей. Она снимала их на видео, заставляя детей разыгрывать различные сценки. 10-15-минутные ролики американки стали популярными, ей удалось заработать на своем блоге около 2,5 миллиона долларов.
Впрочем, как оказалось, бэкграунд у веселых семейных видео оказался жутким. Выяснилось, что не все дети любили участвовать в съемках, некоторые отказывались появляться перед камерой. Малышей, которые не слушались, приемная мать унижала, наказывала и била.
Она окунала "провинившихся" детей головой в ванну с холодной водой, брызгала на них из перцового баллончика, лишала еды, запирала в шкафу.
За всем этим наблюдали биологические дети американки, сыновья Райан и Логан. Они прекрасно знали, как устроен процесс съемок, но не заявляли в полицию. В итоге это сделала биологическая дочь Хокни Машель.
Как только о злодеяниях блогерши стало известно, представители YouTube тут же разорвали с ней партнерские отношения.
Какое наказание грозит американке и ее сообщникам, пока неизвестно.
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