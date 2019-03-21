Валентина Исаева: что произошло с девочкой, которая стала матерью в 11 лет

В середине нулевых историю Вали Исаевой не знал разве что тот, у кого не было телевизора. Когда 11-летняя москвичка родила ребенка от совершеннолетнего гражданина Таджикистана Хабиба Патахонова, вся страна поделилась на два лагеря: одни утверждали, что Патахонов достоин самого сурового наказания, другие были уверены в том, что влюбленные смогут создать нормальную семью.

Как все случилось

Детство Валентины Исаевой трудно назвать радостным. Родная мать отказалась от девочки, а отчим, страдавший алкоголизмом, вскоре скончался. Поэтому воспитанием Валентины занималась бабушка Антонина Зенкина. Для того чтобы прокормить себя и ребенка, Зенкина круглыми сутками пропадала на работе. Но денег все равно не хватало. И тогда пожилая женщина решила сдать комнату, арендатором которой и стал 18-летний гражданин Таджикистана Хабиб Патахонов.

Школьница Валентина и Хабиб много времени проводили вместе. По словам влюбленных, когда дело дошло до интимной близости, никто из них и не подозревал о том, что она может окончиться беременностью. Однако именно так и произошло. В 2005 году благодаря средствам массовой информации об 11-летней девочке, которая ждала ребенка, узнала вся страна.

Исаева и Патахонов уверяли журналистов в том, что они любят друг друга и обязательно зарегистрируют свои отношения официально. Валентина слезно просила не лишать Хабиба свободы. В результате молодой человек отделался 3 годами условного наказания. А вскоре после рождения дочери Амины Валентина и Хабиб действительно расписались.

Рождение сына и распад семьи

Благодаря представителям прессы россияне продолжали следить за судьбой Валентины Исаевой и ее избранника. Казалось, они и в самом деле обрели свое счастье. Амина подрастала. Валентина окончила школу и поступила в колледж, где получила специальность менеджера. А через 9 лет семья объявила о пополнении: у Исаевой и Патахонова родился сын Амир. Тогда даже некоторые скептики поверили в искренность чувств современных «Ромео и Джульетты». Однако едва все успокоились, как в СМИ разразился новый скандал.

На одном из телевизионных шоу Валентина Исаева заявила о том, что Хабиб Патахонов ушел из дома и похитил их младшего ребенка. По словам Исаевой, супруг не единожды поднимал на нее руку, поэтому она решила развестись с Патахоновым и связать свою жизнь с новым ухажером Виктором Поповым . Кроме самой Исаевой и Попова, на съемки явился и Хабиб. Он вернул Валентине сына и тут же набросился на Виктора с кулаками. Зрители были уверены в том, что одна из самых известных семей России действительно развалилась.

Где правда, а где ложь

Через несколько месяцев Валентина Исаева шокировала всех очередной новостью. В 2018 году Исаева сообщила в прессе о том, что она до сих пор живет вместе с Патахоновым. Более того, супруги ждут появления третьего ребенка. Как утверждала Валентина, с Виктором Поповым она никогда не имела близких отношений. Якобы мужчину пригласили на шоу администраторы. Согласно сценарию, Попов должен был играть роль любовника Исаевой. Узнав об этом перед эфиром, Валентина хотела было отказаться от участия в съемках, но к тому моменту уже подписала договор и нарушить его не имела права. К тому же на протяжении долгого времени семейный бюджет Исаевой и Патахонова пополнялся исключительно за счет подобных программ.

Валентина пыталась работать продавцом в магазине, но ревнивый Хабиб избил ее, заподозрив в неверности. Мужчина решил, что его жена нигде трудится, а попросту гуляет. И это, по словам Исаевой, оказалось единственной правдой, прозвучавшей в упомянутом телешоу.