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Девочку избили в школе из‐за поддельных кроссовок 

360tv.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Челябинска рассказала, что ее дочь была избита одноклассниками из-за поддельных кроссовок Balenciaga. Об этом сообщило издание «Первый областной».
По словам матери потерпевшей, девочки из параллельного пятого класса избили ее дочь 18 марта. Женщина утверждает, что конфликт возник из-за поддельных кроссовок Balenciaga, которые на 8 марта она подарила дочери.
«Мы пошли и купили, отдали за них семь тысяч рублей. Я не знаю, сколько стоит не подделка, но что у нас продают в Челябинске, то и носим. Я мама троих детей, что могу, то и покупаю, ребенок у меня голый не ходит. И вот девочки так и отреагировали, либо снимай, либо деньги, либо мы тебя будем бить», — рассказала мама потерпевшей девочки.
По ее словам, у ребенка были диагностированы черепно-мозговая травма и повреждение носа. Женщина также рассказала, что избиение ее дочери дети сняли на видео, а позже опубликовали его в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в адрес потерпевшей девочки постоянно поступают угрозы.
По словам директора учебного заведения, в администрации школы знают о случившемся, но уточняют, что все может быть не так однозначно, как говорит мама потерпевшей девочки.
«Мы знаем о неприятной ситуации, девочки, видимо, учинили какие-то разборки не на территории школы, не во время учебного процесса, уходя домой, стали выяснять друг с другом отношения», — рассказала директор учебного заведения.
По ее словам, до этого у девочек возник конфликт в социальных сетях, где они оскорбляли и унижали друг друга.
«То есть такой сленг, мат, как они друг друга оскорбляют, унижают, а потом все это выливается вот в такие уличные, неприятные выяснения отношений», — цитирует издание слова директора школы.
Она также отметила, что в ситуации разбирается администрация школы, приглашены родители, оповещена полиция, «но ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона либо нет».
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