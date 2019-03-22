Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик найден живым

Пропавший накануне 9-летний Ваня Степанов найден живым.

Мальчик ушел из дома 21 марта и больше его не видели. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных нижегородцев за помощь в распространении информации.