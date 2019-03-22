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Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик найден живым
Нижегородская правда
1 час назад
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Женский форум
Пропавший накануне 9-летний Ваня Степанов найден живым.
Мальчик ушел из дома 21 марта и больше его не видели. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных нижегородцев за помощь в распространении информации.
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