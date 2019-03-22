Почему мужчины испытывают послеродовую депрессию

Убеждение, что только женщины страдают послеродовой депрессией, крепко засело в головах людей. Ученые из США решили проверить, так ли это на самом деле.

Еще в 2014 году исследование показало, что 5-10% отцов рождения ребенка чувствуют себя подавленными и измученными. В новых исследованиях этот вопрос рассматривался подробнее. Исследователи проанализировали интернет-форумы, сайты, социальные сети и пришли к выводу, что огромное количество мужчин сталкиваются с серьезной трудностью: отсутствие какой-либо информации для пап о депрессиях после рождения ребенка.

Чувства, которые испытывают отцы и матери новорожденных, приблизительно одинаковы. Причем по мере того, как ребенок достигает пятилетнего возраста, депрессивные расстройства проявляются все сильнее.

«В результате недосыпа может ухудшаться качество выполненной работы, что приводит к конфликту с начальством, а усугубить чувство безнадежности у отца может потеря поддержки друзей или родственников. Все эти факторы повышают риск развития депрессии», — утверждает директор медицинского центра по вопросам психического здоровья и социальных услуг в Калифорнии Майкл Бродский.

Бродский поясняет, что основные признаки наступающей депрессии у мужчин — изменение аппетита, нехватка сна, проблемы с концентрацией, снижение интереса к хобби. Но мужчинам сложно в этом признаться из-за стереотипов. Чаще всего они не задумываются, чтобы обратиться к психологу.