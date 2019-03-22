Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мужчины испытывают послеродовую депрессию 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
Убеждение, что только женщины страдают послеродовой депрессией, крепко засело в головах людей. Ученые из США решили проверить, так ли это на самом деле.
Еще в 2014 году исследование показало, что 5-10% отцов рождения ребенка чувствуют себя подавленными и измученными. В новых исследованиях этот вопрос рассматривался подробнее. Исследователи проанализировали интернет-форумы, сайты, социальные сети и пришли к выводу, что огромное количество мужчин сталкиваются с серьезной трудностью: отсутствие какой-либо информации для пап о депрессиях после рождения ребенка.
Чувства, которые испытывают отцы и матери новорожденных, приблизительно одинаковы. Причем по мере того, как ребенок достигает пятилетнего возраста, депрессивные расстройства проявляются все сильнее.
«В результате недосыпа может ухудшаться качество выполненной работы, что приводит к конфликту с начальством, а усугубить чувство безнадежности у отца может потеря поддержки друзей или родственников. Все эти факторы повышают риск развития депрессии», — утверждает директор медицинского центра по вопросам психического здоровья и социальных услуг в Калифорнии Майкл Бродский.
Бродский поясняет, что основные признаки наступающей депрессии у мужчин — изменение аппетита, нехватка сна, проблемы с концентрацией, снижение интереса к хобби. Но мужчинам сложно в этом признаться из-за стереотипов. Чаще всего они не задумываются, чтобы обратиться к психологу.
Anews: последние новости
«Ты у мамочки один»: что говорит наука о семьях с одним ребенком В Канаде суд разрешил девочке коррекцию пола, вопреки запрету отца Месть - блюдо холодное: ссора заставила австралийку похудеть на 65 кг
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Велосипедистка Пак Мунен — красавица из Голландии17
Что публикуют в соцсетях люди с низкой самооценкой
Продукты для сохранения молодости
7 признаков неухоженной женщины4
Почему люди привыкли осуждать других3
Видео
Нюша показала фигуру после родов
Звёзды
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
Жасмин купила золотой «Бентли» за миллионы
Звёзды
Где прячется от папарацци Андрей Губин
Звёзды
Привычные продукты, которыми можно отравиться
Здоровье
В чем разница между лимоном и лаймом
Еда
Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
Звёзды
Что получила Матильда после развода со Шнуровым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение