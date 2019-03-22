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В Ираке родился ребенок без носа 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Он мог дышать только ртом. Малыш прожил всего три дня, о нем сообщила местная организация Fallujah Birth Defects.
Отсутстие носа, ариния, — очень редкий порок развития. Он встречается лишь у одного из 197 млн детей. Всего известно менее 100 случаев аринии. Также ребенок страдал от микроцефалии — уменьшения черепа и мозга относительно размеров тела. Его трое братьев и сестер при этом здоровы.
Представители организации Fallujah Birth Defects отмечают, что рождение детей с патологиями возросло во время войны в Ираке. По их словам, до 15% детей в Эль-Фаллудже рождаются с теми или иными дефектами — лишними пальцами, недоразвитыми конечностями. На свет появлялись также и сиамские близнецы. В твиттере организации почти каждый день появляются новые фото детей с пороками развития, родившихся в Эль-Фаллудже.
Частота появления дефектов, по словам представителей организации, в 14 раз выше, чем в Хиросиме. По их мнению, патологии вызваны токсичными отходами, которые остались на территории Ирака после вторжения США.
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