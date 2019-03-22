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Оставленного матерью в парке «Лосиный остров» шестилетнего ребенка выписали из больницы 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Мальчик, оставленный матерью на ночь в столичном парке «Лосиный остров», выписан из больницы и переведен в центр содействия семейному воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.
«Мальчик прошел курс лечения и все необходимые обследования, его выписали из больницы. Ребенок размещен в одном из московских центров содействия семейному воспитанию. Здесь для детей созданы все условия для полноценной и здоровой жизни: сбалансированный режим дня, питание, прогулки и игры, занятия в студиях и секциях. Ухаживают за детьми и занимаются с ними опытные воспитатели и педагоги», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерины Бербер.
По словам специалистов центра, мальчик развит в соответствии со своим возрастом, активно общается с детьми и воспитателями, участвует в общих играх и мероприятиях, помогает с уборкой. Читать он пока не умеет, с ним будут заниматься педагоги.
«Ребенок по-прежнему находится под медицинским наблюдением, с ним будет работать психолог, при необходимости — логопед. После прохождения периода адаптации он приступит к подготовительным занятиям по подготовке к школе», — пояснили в департаменте.
В пресс-службе добавили, что решение о дальнейшем устройстве мальчика будет принято в рамках действующего законодательства после завершения следственных мероприятий и выяснения всех деталей произошедшего. При вынесении решения интересы ребенка будут учитываться в первую очередь. В течение всего периода будет организовано социальное сопровождение мальчика.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 18 февраля 2019 г. москвичка заявила в правоохранительные органы об исчезновении сына 2012 г. рождения. Она указала, что вечером 17 февраля во время прогулки ребенок потерялся в заповеднике «Лосиный остров». Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Позднее мальчик вышел к автозаправочной станции, где его заметили взрослые. Мать ребенка была доставлена в следственные органы для допроса. Согласно информации СМИ, мальчик заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако ребенок сумел освободиться и самостоятельно вышел из леса. 22 февраля Преображенский районный суд арестовал женщину до 18 апреля 2019 г.
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