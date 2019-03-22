Оставленного матерью в парке «Лосиный остров» шестилетнего ребенка выписали из больницы

Мальчик, оставленный матерью на ночь в столичном парке «Лосиный остров», выписан из больницы и переведен в центр содействия семейному воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

«Мальчик прошел курс лечения и все необходимые обследования, его выписали из больницы. Ребенок размещен в одном из московских центров содействия семейному воспитанию. Здесь для детей созданы все условия для полноценной и здоровой жизни: сбалансированный режим дня, питание, прогулки и игры, занятия в студиях и секциях. Ухаживают за детьми и занимаются с ними опытные воспитатели и педагоги», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерины Бербер.

По словам специалистов центра, мальчик развит в соответствии со своим возрастом, активно общается с детьми и воспитателями, участвует в общих играх и мероприятиях, помогает с уборкой. Читать он пока не умеет, с ним будут заниматься педагоги.

«Ребенок по-прежнему находится под медицинским наблюдением, с ним будет работать психолог, при необходимости — логопед. После прохождения периода адаптации он приступит к подготовительным занятиям по подготовке к школе», — пояснили в департаменте.

В пресс-службе добавили, что решение о дальнейшем устройстве мальчика будет принято в рамках действующего законодательства после завершения следственных мероприятий и выяснения всех деталей произошедшего. При вынесении решения интересы ребенка будут учитываться в первую очередь. В течение всего периода будет организовано социальное сопровождение мальчика.