«Не рожайте после сорока»

В сорок лет, как известно, жизнь только начинается.

Что это значит? Да все то же: твои дети, рожденные в двадцать с небольшим, уже взрослые. Ну, или почти взрослые. Твоя карьера состоялась. Есть где жить, куда ездить отдыхать. Еще не тянет со страшной силой «к земле» — это когда навязчивая реклама, согласно твоим предыдущим запросам, начинает тебе выдавать исключительно информацию про теплицы, подкормку томатов и саженцы черной смородины.

Ты в курсе модных новинок, на волосах у тебя «шатуш», умело маскирующий появившиеся вдруг немногочисленные сединки, но незнакомые люди окликают тебя по-прежнему нежным «девушка».

То ли девушка, а то ли виденье.

Прекрасный возраст! Можно влюбиться, можно поехать на выходные куда-нибудь… в Прагу или к морю, можно пойти учиться танцевать латину. Или танго. Не нужно делать с детьми уроки после работы, а с утра варить им кашу и нестись в школу с забытой сменкой. Более того, бонус: взрослые дети, переболев подростковым максимализмом, становятся твоими друзьями и помощниками. И живы, и относительно здоровы еще твои собственные родители. Не жизнь, а сказка.

И тут, неизвестно почему, накрывает. Хочу малыша, беззащитного, крошечного! Розовые пяточки, молочный запах, подгузники-слюнявчики, первый зуб, первый шаг, опять все по-новой. Не только радости, заметьте. А еще и детские болезни, детский сад, школа, далее — везде. И твой «новый маленький» пойдет в школу, а тебе-то уже под полтос. А к окончанию школы — под шестьдесят. Да-да, я знаю, что сегодняшние сорок — это вчерашние тридцать, так говорят социологи, объясняя, что в городах «ощущение возраста» снизилось на десять лет. В смысле, в тридцать сейчас мироощущение и внешность как в двадцать, а в сорок — как во «вчерашние тридцать». Но сил-то больше не становится. И здоровье не крепчает.

В сорок надо радоваться тому, что ты «опять девушка», проживающая свою очень интересную историю. Ну, или хоть «баба-ягодка». Жизнерадостная и работоспособная. Живи этот период — до внуков — как отрезок жизни, когда ты сможешь узнать, наконец, очень интересного человека: саму себя. За период сумасшедшей гонки с двадцати до сорока мало кто может себе позволить заниматься тем, чем хочется…

Подчиняемся все время обстоятельствам, семейным обязанностям, становлению в карьере… Это тоже здорово, но в сорок вдруг понимаешь, что столько не сделано — по отношению к себе! Столько фильмов и книг, городов и стран, радостей больших и маленьких осталось где-то там, за горизонтом. И вот тебе возможность — все это узнать.

Но мы не привыкли жить «для себя». И женщина становится одержима идеей родить во что бы то ни стало. О счастливом материнстве в возрасте «сорок плюс» нам транслируют «звезды». Маликовы — родили! Лера Кудрявцева назвала дочку Машенькой! Настя Заворотнюк тоже стала счастливой мамой в 48 лет, а Пугачева, та вообще… Лиза и Гарри уже не сходят со страниц прессы. Но подумайте, что там ребеночком занимаются, в основном, няньки. И деньги другие: ну, не сидят «звезды» бессонными ночами над колыбелью. Да и рожают им, в основном, суррогатные мамы.

Как и многое из того, что мы видим, — это материнство красивая, пасторальная картинка для глянца. Не более того.

Пропаганда поздних родов сыграла с женщинами мегаполиса плохую шутку: многие мечтают о младенце, и, более того, современная медицина может этого младенца обеспечить. Но вот сил на его вскармливание и воспитание, увы, уже не остается. Да и здоровья самой женщине поздние роды не прибавляют.

Я не говорю о каких-то особых случаях, когда у женщины не было детей до сорока, и вдруг появилась возможность родить. Говорю — о той самой стандартной и распространенной ситуации, когда женщина свою материнскую программу уже выполнила в срок, а потом вдруг, заскучав отчего-то, или поддавшись рекламе, захотела «позднюю детку».

Переждите немножко, дорогие «взрослые девочки». Совсем скоро у вас появятся внуки — и вы сможете дать им все то, чего жаждет ваша щедрая и прекрасная душа. Любить крошечное существо, дарить ему тепло и ласку. Только — в роли бабушки.

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