90-летняя мать нашла свою дочь после 70-летних поисков

Женщина родила в двадцать.

Бет Пуллен впервые стала мамой в 20 лет. Тогда на свет появилась девочка. Но жизненные обстоятельства вынудили молодую женщину отдать дочь другим людям. После этого Бет родила еще семь детей, но все это время пыталась найти свою первую дочь. Встреча матери и дочери случилась лишь сейчас, когда Бет 90 лет, а ее дочери Линн Рэй 70.

Воссоединиться им помогла одна из внучек Пуллен, которая отправила образец ДНК, чтобы найти пропавшую тетю. И чудо случилось. Уже через некоторое время Линн нашлась. Мать и дочь созвонились, а позже встретились. Трогательное видео разлученных мамы и дочки появилось в Сети.

Позже оказалось, что и Линн много лет безуспешно пыталась найти свою маму. Когда же в ее доме раздался звонок и она услышала: «Я твоя мама, ты моя дочка, и я тебя люблю», — счастью женщины не было предела. Внучка, которая разыскала тетю, решила устроить необычную встречу мамы и дочки. Она пригласила обеих в парк, чтобы провести их первую фотосессию. При этом она попросила женщин сначала не смотреть друг на друга. Позже Бет призналась, что она едва сдерживалась, чтобы не броситься в объятия дочери. Теперь разлученные мама и дочка планируют проводить друг с другом как можно больше времени, — передает издание Today.

Фото: Facebook