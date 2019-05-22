Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина засунула сына в мусорку для поиска просрочки 

Lenta.ru + ещё 1 22 мая 2019
В Самаре цыганка засунула сына в мусорный бак на поиски просрочки, которую туда выбрасывают из местного магазина «Пятерочка». Видеозапись в своем YouTube-канале опубликовала пользователь Юлия Зимняя.
На кадрах мать ребенка скандалит с очевидцами, которые снимают ее на видео и требуют вытащить мальчика из помойки. В ответ им отвечают матом, криками и угрозами.
«Это мой ребенок, тебя не касается», — добавила мать.
Потом она помогла вылезти сыну, которому на вид было около десяти лет.
Автор публикации отметила, что ежедневно эти бакм караюлят несколько человек в ожидании просрочки. «Население не выкидывает одежду, еду, вещи в помои, а складирует для них, чтобы не лазили в помои, но почему то они туда ныряют с головой», — написала она.
Последние новости
Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Нефть обвалилась Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение