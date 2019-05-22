Женщина засунула сына в мусорку для поиска просрочки

В Самаре цыганка засунула сына в мусорный бак на поиски просрочки, которую туда выбрасывают из местного магазина «Пятерочка». Видеозапись в своем YouTube-канале опубликовала пользователь Юлия Зимняя.

На кадрах мать ребенка скандалит с очевидцами, которые снимают ее на видео и требуют вытащить мальчика из помойки. В ответ им отвечают матом, криками и угрозами.

«Это мой ребенок, тебя не касается», — добавила мать.

Потом она помогла вылезти сыну, которому на вид было около десяти лет.

Автор публикации отметила, что ежедневно эти бакм караюлят несколько человек в ожидании просрочки. «Население не выкидывает одежду, еду, вещи в помои, а складирует для них, чтобы не лазили в помои, но почему то они туда ныряют с головой», — написала она.